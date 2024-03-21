Озвучена стоимость встречи с Нагиевым в Дубае Нагиев анонсировал встречу с поклонниками за 6 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев анонсировал полуторачасовой актерский мастер-класс в Дубае 22 и 24 марта со стоимостью билетов от 4 до 6 тысяч рублей. Афиша мероприятия появилась на сайте актерской студии Nschool. Сообщается, что обучение будет проводиться в виде концерта с юмористическими импровизациями Нагиева и обучению техникам актерской игры.

Цель программы — помочь студентам осуществить мечты, преодолеть страхи и выйти на большую сцену перед аудиторией, — говорится в анонсе мероприятия.

Ранее директор Нагиева Елена Шайкина заявила, что актер не публиковал в соцсетях фотографию на фоне автомобиля с наклеенной на стекло георгиевской лентой в форме буквы Z.

По словам директора Нагиева, у артиста нет столько свободного времени, чтобы делать подобные снимки. Она заявила, что он «работает 365 дней в году».

До этого в Telegram-каналах распространилась фотография с мужчиной в темных очках на фоне автомобиля с наклейкой Z в цветах георгиевской ленты, который улыбается и показывает на камеру большой палец. Изображение сопровождалось надписью: «Сильной стране — сильный президент». Ряд СМИ предположили, что на снимке изображен шоумен, однако он не делал никаких политических высказываний в соцсетях.