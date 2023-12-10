Озвучена стоимость билетов на концерт Земфиры в Дубае Билеты на концерт Земфиры в Дубае стоят от 169 000 рублей

Фото: Anton Belitsky /Russian Look/Global Look Press

Земфира

Билеты на концерт Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Дубае стоят от 169 000 рублей. На мероприятие, которое состоится в ОАЭ 23 декабря к моменту публикации новости доступно 97 билетов по этой минимальной цене.

Места чуть ближе продаются за 203 500 рублей — их на момент публикации осталось 66. 178 мест доступны по цене 271 400 рублей. Самые близкие к сцене места обойдутся к зрителям в 339 200 рублей. Таким билетов в запасе у организаторов 96 штук. Мероприятие промаркировано возрастным цензом 21+. Разогревать публику перед концертом Земфиры будет диджей-сет от Федора Фомина.

Ранее Земфира анонсировала рождественский гала-ужин в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah в Дубае с ценой билета от 120 до 240 тысяч рублей. Исполнительница пообещала угощать гостей мероприятия шампанским, лобстерами и фуа-гра, ведущей концерта стала журналист Рита Митрофанова. В описании гала-вечера сообщается, что гостей будут кормить фирменными пончиками с камчатским крабом и трюфелем. Также организаторы указали, что все билеты являются невозвратными.