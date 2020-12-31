Овсиенко дала концерт на ТВ после слухов об алкоголизме

https://static.news.ru/photo/2557089c-4d6d-11eb-8219-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Овсиенко дала концерт в эфире ОТР, спев несколько песен. На сцене звезда «Миража» вышла в коротком обтягивающем платье в блёстках.

Поклонники отметили, как похудела и помолодела 56-летняя певица, которая выглядела подтянутой и стройной. И всё это после бурных слухов о том, что артистка практически спилась и не может построить нормальные отношения с вышедшим из тюрьмы избранником.

Instagram @tatianaovsienko_music

«Даже не верится, что ей 56 лет. Выглядит фантастически, сразу видно, что взяла себя в руки, бросила пить и похудела», восхитился один из фанатов.

История с Татьяной Овсиенко началась после того, как в прошлом году она перестала публиковать посты в соцсетях.

Близкие певицы уверяли, что у исполнительницы хитов 90-х проблем с алкоголем, а трижды судимый сожитель бьёт её. Ей пророчили судьбу Валентины Легкоступовой, но сама Овсиенко опровергла все эти слухи.

Оказалась, что певица долгое время провела в Крыму и не хотела публиковать каждый шаг. Появление синяков же на теле артистка объяснила особенностями своего организма, при которых синяки остаются даже при малейшем прикосновении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Татьяна Овсиенко заявила, что не прочь завести ребёнка от гражданского мужа Александра Меркулова. Во время самоизоляции артистка предавалась мечтам о прибавлении в семействе.