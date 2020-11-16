Овечкин нежно поздравил свою супругу с днём рождения

https://static.news.ru/photo/6b9c9a82-2811-11eb-ba07-fa163e074e61_660.jpg Фото: nstagram.com/aleksandrovechkinofficial

Хоккеист Александр Овечкин трогательно поздравил свою супругу Анастасию Шубскую с днём рождения. 16 ноября модель отметила своё 27-летие.

Дорогая, любимая, родная!! С днём рождения тебя!!! Будь счастлива!!! Мы с сыновьями тебя очень любим! Ты наше всё!!! — написал Овечкин в Instagram.

Известно, что пара познакомилась в 2015 году. Уже через год Овечкин и Шубская заключили брак. В августе 2018 года в семье родился сын Сергей, а в феврале 2020 года — Илья.

Ранее NEWS.ru писал, что Шубская опубликовала в Instagram видео с вечеринки у друзей.

По такому случаю модель надела чёрное платье-жакет с золотыми пуговицами и босоножки на шпильках. Её сестра Мария Нахапетова сделала вечерний макияж и распустила волосы.