«Отжатый» бизнес в РФ, конфликт с ТНТ, эмиграция: как живет Руслан Белый

Фото: t.me/belruslan1

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в новом совместном шоу с юмористами Славой Комиссаренко и Сергеем Детковым рассказал, что в России у них «отжали» бизнес. Чем еще поделился Белый, почему он ушел с ТНТ, как ему живется в эмиграции?

Что известно об «отжатом» бизнесе комиков

Белый во время съемок нового проекта «Давайте вместе сделаем шоу» заявил, что у него, Деткова и Комиссаренко «жестко отжали» бизнес в России. Он пошутил, что с ним в студии сидит работник месяца, показав на белорусского стендапера. Он добавил, что двигался бы по социальной стороне — организовывал образцовые мероприятия и оплачивал все налоги.

Комик был внесен в реестр иностранных агентов 1 сентября. По информации Министерства юстиции, он «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, Белого уличили в выступлениях против проведения спецоперации на Украине, а также в формировании негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.

Новый статус повлиял и на его появление на телевидении. Белый удивился, когда узнал о судьбе старых выпусков «Comedy Баттл». Шоумен не обнаружил в них своих выступлений.

Почему Белый ушел с ТНТ

Летом 2021-го основатель шоу Stand Up покинул канал ТНТ. Причиной, по признанию артиста, стало нежелание руководства повысить ему зарплату.

По словам Белого, для него самым странным пунктом в контракте была сумма заработной платы. По его словам, он считал сумму недостаточной. Комик добавил, что положил здоровье на этот проект. Он напомнил, что ушел с канала из-за того, что попросил зарплату на 100 тысяч рублей больше.

При этом раньше Руслан не так щепетильно относился к вопросам оплаты труда. Артист признавался, что еще на заре карьеры в шоу-бизнесе получал всего десять тысяч рублей. Сейчас звезда может позволить себе безбедную жизнь в Испании, у него на иждивении молодая супруга и ребенок.

Как юморист живет в эмиграции

Белый ранее делился о сложностях жизни в Испании. О проблемах, связанными с арендой квартиры, он рассказал в рамках подкаста юмориста Дмитрия Романова на YouTube.

По словам Белого, во время переезда у него были трудности с поиском жилья: в условиях отсутствия вида на жительство, контракта на работу и банковских карт часто встречал отказ со стороны арендодателей. Комик подчеркнул, что их не интересует фактический доход потенциального арендатора. Спустя какое-то время Белый все же смог снять квартиру, которая обходится ему в три тысячи евро в месяц (около 300 тысяч рублей).

Руслан Белый покинул Россию после начала СВО на Украине и переехал в Турцию. Позже он перебрался в Испанию, где, по его словам, собирается получить ВНЖ, а затем испанское гражданство.

Что известно о личной жизни артиста

В начале октября в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Белый рассказал, что познакомился с будущей женой Ольгой в социальных сетях: девушка написала ему первой, юморист ей ответил и пригласил на свидание. На встрече он узнал, что женщина моложе него на 20 лет, но это не смутило комика, и позже он сделал ей предложение.

Артист узнал о беременности Ольги после объявления мобилизации в России в 2022 году. Белый рассказывал, что девушка позвонила ему по видеосвязи. По воспоминаниям комика, в тот момент он был максимально счастлив, поскольку мечтал о детях. Осенью 2022 года пара расписалась в МФЦ и улетела в Испанию. Недавно юморист стал отцом — супруга подарила ему дочь Роберту.

В начале октября комик пожаловался, что с рождением ребенка жизнь стала тяжелее. По его словам, он испытывает счастье, но это скоротечно, поскольку, как только юморист задумывает о радостных моментах, дочь начинает плакать, и ее нужно либо помыть, либо покормить. Артист признался, что делает все ради ребенка, из-за чего отказался от спорта и английского.

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