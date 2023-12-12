«Отъявленный хулиган»: Савичева вспомнила об отце после «Слова пацана» Юлия Савичева: отца побаивались и уважали группировки в Кургане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что ее отец Станислав в юности был отъявленным хулиганом по кличке Савва. По словам артистки, его побаивались и уважали местные группировки в Кургане. Савичева также добавила, что сериал «Слово пацана» о времени, в которое проходила молодость ее отца, ей не понравился.

Это мой папа. Он был отъявленным хулиганом по кличке Савва в городе Курган. Его даже побаивались и уважали местные группировки. Дрался он, конечно, круто, любил боевые искусства, тренировался постоянно, был худым, поджарым и прыгучим, — поделилась воспоминаниями Савичева.

Певица также отметила, что не понимает бешеного успеха сериала «Слово пацана», вышедшего в ноябре этого года. Савичева заявила, что смогла посмотреть только три серии.

К слову, знаю, что сейчас почти все смотрят сериал «Слово пацана». Показывают как раз то время, в которое и проходила молодость моего папы. Я посмотрела первые три серии и не смогла дальше. На любителя, если честно. Не могу понять бешеного успеха, — подчеркнула артистка.

Ранее Социальный фонд России, включивший в себя структуру Пенсионного фонда, отсудил у Савичевой 7000 рублей за то, что ее ИП вовремя не предоставило отчет о доходах и страховых отчислениях. Соответствующий иск был рассмотрен Арбитражным судом Москвы. Артистка не предоставила сведения о застрахованных лицах за два года — 2020-й и 2021-й. Сумма штрафа составила 6000 рублей, еще 1000 рублей будет выплачена как компенсация за оплату госпошлины.