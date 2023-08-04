«Ответил за весь базар»: Собчак высказалась о свадьбе Хованского Собчак назвала свадьбу Хованского в Сербии «ответом за базар» после прошлогоднего интервью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак пожелала блогеру Юрию Хованскому счастья в браке со студенткой Ксенией, прокомментировав его женитьбу в своем Telegram-канале. Собчак также опубликовала фрагмент прошлогоднего интервью, в котором Хованский говорил о планах найти невесту и переехать в Сербию, где и сыграл свадьбу.

Как говорится, совет да любовь! Ответил за весь базар — женился, в Сербию увез, — написала Собчак.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Хованский еще в декабре прошлого года женился на студентке Ксении, которая почти на 10 лет младшего его. Канал также публиковал видео со свадьбы, которая состоялась в Сербии, где сейчас и проживает пара.

Хованский уехал из России в сентябре 2022 года, вскоре после того, как в стране была объявлена частичная мобилизация. Как рассказывал блогер, многие отговаривали его, утверждая, что его не заберут на службу в армию из-за лишнего веса, но у самого Хованского, по его словам, не было «ни малейшего желания» это проверять.

В июне 2021 года Хованского задержали в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, поводом стала песня про «Норд-Ост», исполненная много лет назад на одном из стримов. В декабре того же года Хованского освободили из СИЗО, а в июле 2022-го уголовное дело было прекращено из-за истечения срока давности.