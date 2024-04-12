«Оттяпали последний хвост»: соседи Пугачевой по Грязи о дороге к пруду Жительница Грязи: Пугачева и другие богатые соседи закрыли проход к пруду

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иноагентов) и другие богатые обладатели больших земельных участков перегородили соседям короткий проход к пруду, заявила жительница подмосковной деревни Грязь Валентина Ивановна. Она пояснила, что из-за этого им приходится идти туда гораздо дольше.

Они (звездная пара. — NEWS.ru) у нас последний хвост (проход к пруду. — NEWS.ru) уже оттяпали, последний закрыли своими заборами, — сказала Валентина Ивановна.

Она добавила, что также необходимо почистить пруд, потому что купаться в нем из-за грязи и ила нельзя. По ее словам, летом в жару он является единственным местом отдыха деревенских жителей. В разговоре с шоуменом Стасом Барецким женщина также сказала, что деревне очень нужен деятельный, хозяйственный человек, который помог бы местным жителям решать их проблемы и вопросы, которых накопилось очень много.

Ранее стало известно, что Стас Барецкий обещал показать журналистам NEWS.ru замок в деревне Грязь, который он, по его словам, купил у Аллы Пугачевой, но не смог в него войти. По его словам, он забыл ключи от ворот. Шоумен продолжает настаивать, что приобрел замок у певицы и ее мужа в Одинцовском районе и в данный момент там проживают его родственники. Барецкий утверждает, что заселил их специально, чтобы работники Пугачевой побыстрее выехали из замка.