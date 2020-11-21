«Отстригали клоки»: Юлия Михалкова рассказала, как лишилась части волос

https://static.news.ru/photo/b841b450-2bf2-11eb-bdcf-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Актриса Юлия Михалкова рассказала, как однажды рассталась со своими длинными волосами. Это произошло семь лет назад во время работы над интересной ролью.

По сюжету героиня должна была носить широкополую шляпу, однако та постоянно съезжала с головы. Тогда молодая практикантка решила приклеить головной убор к волосам. При этом она спутала шевелюру Михалковой с париком. В итоге пришлось снимать аксессуар вместе с волосами.

Клей оказался настолько «супер», что пришлось буквально отстригать клоки волос, — вспоминает актриса.

Михалкова отметила, что плакали все — и она, и гримёр, и половина съёмочной команды, передаёт «7 дней».

Как писал NEWS.ru, ранее Юлия Михалкова призналась, что её пухлые губы и пышные формы — это лишь визуальный обман. По её словам, от природы её губы не объёмные.