Отстраненному от Евровидения участнику грозит суд из-за «угрожающего жеста» NOS: участнику Евровидения Йосту Клейну грозит суд из-за инцидента с оператором

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йост Клейн

В Швеции в июне может состояться судебное заседание по делу певца Йоста Клейна, участвовавшего в Евровидении, из-за «угрожающего жеста», передает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Аке Фальта. Сам голландский исполнитель отрицает свою вину и считает, что не совершал уголовно наказуемого преступления.

Как отметил юрист, речь идет об инциденте, в результате которого музыканта отстранили от участия в музыкальном конкурсе: голландец оттолкнул одного из операторов. Он уточнил, что у певца была договоренность с организаторами, что его не будут снимать при сходе со сцены, однако в процессе один из операторов продолжил съемку, что и спровоцировало артиста. Музыкант настаивает, что не угрожал этому человеку.

Он отрицает, что угрожал этому человеку. Он отрицает, что совершил какое-либо уголовное преступление, — сказал Фальт.

Йоста Клейна отстранили от Евровидения на основе жалобы оператора, который утверждал об угрозах в свой адрес. Нидерландская вещательная корпорация Avrotros назвала такое наказание слишком тяжелым и несоразмерным. Речь, по ее данным, шла об «угрожающем» жесте.

Ранее сообщалось, что Нидерланды считают дисквалификацию участника Йоста Клейна на Евровидении неадекватной. Представители артиста добавили, что глубоко сожалеют о случившемся и намерены вернуться к соответствующему вопросу позднее.