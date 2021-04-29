«Отряд юных садоводов»: дети Пугачёвой и Галкина посадили цветы

https://static.news.ru/photo/a33a3522-a8f3-11eb-b7e7-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин провёл день в саду со своими детьми от Аллы Пугачёвой Гарри и Елизаветой. Они посадили цветы и удобрили уже растущие растения. Видео юморист опубликовал в своём Instagram. В нём шоумен назвал своих детей «отрядом юных садоводов».

Вся семья облачилась в резиновые сапоги. Галкин предпочёл чёрные, Лиза — розовые, а Гарри — голубые. Ребятам понравилась задумка отца, они не отказывались от работы и много смеялись.

Отряд юных садоводов к сезону готов! — объявил юморист.

Галкин показал детям, как работать граблями и сколько требуется сыпать удобрений, а также помог посадить несколько растений.

Подписчики написали юмористу много добрых комментариев. Они назвали его замечательным отцом, который весело и просто воспитывает детей.

Молодец, папа! Всё успевает! А так дети выросли бы асфальтовыми детьми, — похвалила Галкина одна из подписчиц.

Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram архивное фото дочери Лизы и вызвал восхищение подписчиков. На снимке девочке полгода, она одета в нарядное платьице молочного цвета.