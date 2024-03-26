«Отрешенность»: адвокат о молчании Пугачевой после теракта в «Крокусе» Юрист Алешкин: Пугачева промолчала после теракта в «Крокусе» из-за отрешенности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Молчание певицы Аллы Пугачевой после теракта в «Крокус Сити Холле» и отсутствие соболезнований погибшим и пострадавшим связано с отрешенностью артистки от России, считает адвокат Андрей Алешкин. Комментируя ситуацию «ФедералПресс», юрист предположил, что исполнительница может находиться в кризисе среднего возраста. По его словам, Пугачева подтверждает свои планы не возвращаться в Россию отсутствием реакции на трагедию.

Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной, — пояснил адвокат.

Отрешенность Пугачевой может быть связана с личной обидой, считает юрист. Алешкин при этом уверен, что подобное поведение не вызовет сочувствия в обществе, так как Россия переживает большое горе. По его словам, знаменитости в такое время должны «быть вместе со своим зрителем» даже при наличии противоречий.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что его удивляет молчание уехавших из России артистов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что релоканты могли бы минимум выразить солидарность, а не просто игнорировать эту трагедию. По его словам, эти люди могут быть несогласными с властями, однако к обычным людям любовь быть должна.

До этого пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в «Крокус Сити Холле». Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала.