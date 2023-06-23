«Отравили, избили, убили»: как умер Юрий Шатунов на самом деле В годовщину смерти первого солиста «Ласкового мая» NEWS.ru собрал все версии причин смерти кумира 1990-х

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

23 июня 2022 года ушел из жизни певец, первый солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. В годовщину трагедии NEWS.ru вспоминает артиста и все версии его смерти: несчастный случай, отравление, «проклятие «Ласкового мая», предумышленное убийство и другие.

Как умер Шатунов: версия директора

О событиях 23 июня позже рассказал директор Шатунова и его друг Аркадий Кудряшов. Накануне Юрий прилетел с гастролей и уже на следующий день планировал улетать к своей семье в Германию. 23-го вместе с Кудряшовым Шатунов поехал порыбачить в Подмосковье. Он, в отличие от большинства звезд эстрады, терпеть не мог ночные клубы, любил простой отдых.

По словам Аркадия Кудряшова, Шатунов с утра говорил, о том, что неважно себя чувствует. Списывал на гастрольную усталость. Но вечером потерял сознание. В СМИ попала запись с камер видеонаблюдения, на которой с трудом передвигающегося Шатунова буквально несут на себе друзья.

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Артиста привезли в больницу подмосковного села Растуново, где врачи оказали первую помощь. Но исполнителю становилось хуже, и его транспортировали в ЦРБ. Там в реанимации в 00.20, не приходя в сознание, певец умер.

Прощание со звездой 1990-х прошло на Троекуровском кладбище. Тело кремировали. Часть праха захоронили на Троекуровском, а часть, по словам Аркадия Кудряшова, вдова исполнителя Светлана планировала отвезти в Германию.

«Убийство 100%»: версия Разина

Вскоре после кремации Шатунова экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, живущий за границей и не приехавший на похороны, сделал несколько громких заявлений.

Сначала он опубликовал пост, в котором обвинил в смерти Шатунова судью из Ставрополя Светлану Луневу. Незадолго до смерти Шатунов выиграл у Разина суд о правах на песни. Продюсер счел решение неправомочным и «убийственным» для Шатунова: якобы эмоции радости были столь сильны, что не выдержало сердце.

Затем Андрей Разин обвинил в смерти исполнителя хитов самого Кудряшова. Продюсер подчеркнул, что у Юрия Шатунова было слабое здоровье с детства: «куча болячек», в том числе «порок сердца — из-за чего его в армию не взяли».

«Врач говорил, что он [Шатунов] не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут... А он два часа один вел концерт», — высказывал возмущение Разин. Он также выложил видеозапись с концерта Юрия. На видео певец жалуется публике на плохое самочувствие: «Состояние здоровье у меня плохое... если вдруг что-то произойдет, не обижайтесь».

Разин заявил, что последние концерты Шатунов работал на уколах и таблетках в прединфарктном состоянии. По его словам, директор давал артисту транквилизаторы. По мнению Разина, Шатунова поспешили кремировать, чтобы скрыть следы транквилизаторов в его крови.

«Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций... То, что это убийство, это 100%. Потому что они (ближнее окружение. — NEWS.ru) его практически загнали!», — высказался Разин в соцсети.

Версию подхватили фанатки, обсуждая на форумах, что Шатунова «закатали в бетон». Урну с прахом действительно забетонировали. По словам Кудряшова, чтобы не украли поклонницы.

Сам Аркадий Кудряшов отмечал на прощании с Шатуновым, что того измучили суды с Разиным, запрещавшим исполнять ему песни группы.

«Юра его [Разина] ненавидел», — рассказал Кудряшов.

«Проклятие «Ласкового мая»

После смерти Шатунова поклонники «Ласкового мая» вновь заговорили о проклятии коллектива. Юрий стал 16-м участником группы, умершим молодым.

Артисты «ЛМ» выпадали из окон, погибали от пули и в автомобильной аварии, от внезапной болезни и тяжелого отравления. Сын Андрея Разина Александр (2001–2017) умер в 16-летнем возрасте из-за внезапной остановки сердца.

Жена клавишника Алексея Бурды Карина Бурда убеждена, в том, что из-за крупной ссоры и обиды внутри коллектива «энергетика группы стала сжигать жизни и судьбы своих артистов».

Сам Шатунов при жизни в проклятие группы не верил, а смерти коллег называл несчастным случаем и стечением обстоятельств.

«Начало у нас есть, конец мы всегда найдем, только его не надо торопить. А в злой рок я не верю», — отмечал артист в интервью KP.RU.

«Переутомление и инфаркт»: версия друга и врачей

Друг детства Шатунова певец Сергей Серков в интервью NEWS.ru назвал Шатунова трудягой и подчеркнул, что тот «по два с половиной часа на сцене пел вживую». Кроме того, было много переездов и перелетов — плотный гастрольный график.

«У всех артистов жизнь такая: очень эмоциональная, полная сложностей. Это тоже надо во внимание принимать», — отметил Серков, добавив, что в молодости эти трудности переносятся легко, в зрелом же возрасте здоровье в любой момент может дать сбой.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов назвал причиной смерти Шатунова острую сердечную недостаточность и перенесенный артистом инфаркт примерно суточной давности. Осипов отметил, что если бы исполнитель при первых признаках заболевания обратился к врачам, то шансов на спасение было бы значительно больше. Один из первых признаков — «жжение в груди» и сильное головокружение.

Врач кардиолог-реаниматолог Илья Урсов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в возрасте от 45 до 50 лет у мужчин повышается риск так называемой внезапной смерти. Он призвал мужчин, которые находятся в группе риска, проверять свое здоровье не реже одного раза в год, а также снизить нагрузки на нервную систему, больше двигаться, отказаться от вредных привычек.

Разин: «Я все равно не успокоюсь»

За несколько дней до годовщины смерти Юрия Шатунова продюсер Андрей Разин выложил новое видеообращение. Он по-прежнему настаивает на криминальном характере причин ухода артиста из жизни.

«Я все равно не успокоюсь. Я найду убийц Юры Шатунова... Отравили, избили, а может, даже убили, а потом сожгли», — отметил он на своем YouTube-канале.

Разин счел неслучайной также смерть автора песен «Ласкового мая» Сергея Кузнецова (1964-2022), который ушел из жизни меньше чем через полгода после Шатунова. Продюсер сообщил, что и на него самого готовилось покушение, но его, по словам Разина, «предотвратили сотрудники спецслужб».

«Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова», — отметил продюсер.

Он утверждает, что к расследованию «подключены лучшие спецы Америки, Израиля и бывшие сотрудники Интерпола, они уже вышли практически на след убийцы Юры и Сергея».

Что сам Шатунов говорил о шоу-бизнесе и своем месте в нем

(о гонорарах в «Ласковом мае»)

«...Мы сидели на окладе, и все, что оставалось, а оставалось, поверьте, очень много, все было у Разина. Но на тот момент нам всем всего хватало... Получали 50 рублей с концерта... Мы числились то ли в Москонцерте, то ли в Ленконцерте, я даже не заострял на этом внимания».

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Юра Шатунов

(о предстоящих гастролях)

«...У меня начинается двухмесячный тур — от Владивостока до Москвы. Почти каждый день концерты. Придёт время, и я обязательно напишу книгу. Но она будет сильно отличаться от книг Андрея [Разина]. У каждого своя правда».

(о трагедии «Ласкового мая»)

«...Если бы „Ласкового мая“ не было, всем было бы проще. Многим людям эта группа просто поломала судьбу. Кто-то ушёл в бизнес, кто-то сидит в тюрьме, кого-то убили, а кто-то спился... Во всём виноваты деньги, которые мы не могли поделить».

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