Отправившийся на «Дом-2» экс-чиновник разочаровался в своей влюблённости

Бывший начальник отдела по делам молодёжи новосибирского города Бёрдска Владислав Дубровский, ставший участником телепроекта «Дом-2» ради участницы Яны Захаровой, разочаровался в ней, сообщает KP.RU. При этом чиновник заявил, что всё равно намерен построить отношения, пусть уже и с другой девушкой.

Приехал я не только ради неё. К Яне была симпатия по эфирам, но, придя на проект, я понял, что это немного другой человек. Сейчас я в активном поиске. Я открыт к общению со всеми. Даже вне проекта, — объяснил Дубровский.

Он считает, что руководитель должен быть хорошим мужем и семьянином, чтобы управлять людьми, потому что именно из семьи рождаются все идеи. А участие в телешоу схоже с буднями чиновника, потому что везде есть внимание общественности, добавил Дубровский.

Ранее Владислав Дубровский подчеркнул, что поставил всё на кон ради шанса завести роман с Яной Захаровой. Он заявил, что лишится всего, чего достиг за 26 лет, если выпуск с его участием выйдет в эфир. Дубровский отметил, что будет всеми возможными методами добиваться расположения своей избранницы.