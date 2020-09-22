«Оторвала кожу»: Боня показала результат неудачной процедуры омоложения

Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, что повредила кожу во время бьюти-процедуры тейпирования — наложения на кожу эластичных лент.

Как сообщила девушка в Instagram, во время процедуры омоложения она оторвала кусок кожи до мяса.

Сделала тейпирование и сняла его вместе с кожей! Вырвала кожу до мяса, потому что у меня был пилинг. Кожа тонкая, и сейчас нельзя было делать тейпирование. Но зато я научилась, — сказала она.

Боня также продемонстрировала крупным планом следы неудачной процедуры, добавив, что не ожидала, что получится такой результат.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктория Боня решила продолжить свои духовные практики в сфере нетрадиционной медицины. Она прошла церемонию камбо, где главную роль играет ядовитая лягушка. Собственно, от названия лягушки и получила наименование процедура. По словам экс-участницы телепроекта «Дом-2», результатом «природной медицины из джунглей Амазонии» становится укрепление иммунной системы и очищение организма от токсинов и шлаков.