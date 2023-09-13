«Относится с любовью»: продюсер рассказал о новом поклоннике Лады Дэнс Концертный директор Пудовкин заявил, что у Лады Дэнс появился поклонник

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс, 2021год.

У Лады Дэнс появился очень хороший и большой друг, который после ДТП поддерживает ее всеми возможными способами, в том числе помог с оказанием медицинских услуг, заявил NEWS.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин. Не называя имя поклонника, он отметил, что это очень известный российский бизнесмен, который уделяет артистке много внимания и тепла.

Что приятно каждой девушке, тот самый мужчина, который подарил миллион алых роз на день рождения 11 сентября. Был восхитительный праздник, который организовал человек, который относится с максимальным уважением и любовью к Ладе как к певице, девушке, оказывая все знаки внимания. Будем ждать продолжения! Может, скоро увидим что-то приятное, не только физическое восстановление и эмоциональные переживания, которые были после развода. Появится большое радостное событие, которое сделает ее еще более счастливой, — сказал Пудовкин.

Ранее Лада Дэнс впервые после автомобильной аварии появилась на телевидении в программе Андрея Малахова. Артистка призналась, что отказывалась выходить на публику из-за костылей.

ДТП с такси, в котором находилась певица, произошло в Подольске 5 августа. С места происшествия исполнительница была экстренно госпитализирована на вертолете. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ранение бедра и ушибы. Артистка перенесла несколько операций. По словам Пудовкина, после хирургического вмешательства исполнительнице было тяжело говорить.