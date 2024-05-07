«Отношения остаются близкими»: муж Нюши назвал причину развода Муж Нюши подтвердил новость о разводе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина)

Супруг певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина) Игорь Сивов подтвердил новость об их расставании, пишет StarHit.ru. По его словам, после семи лет брака они расстались друзьями и остались близкими людьми, говорится в сообщении. Сивов отметил, что они с Нюшей продолжат совместно воспитывать двух общих детей, отмечает издание.

Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими. Последнее время многие проходят новые и глубокие трансформации, и мы не являемся исключением. Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время, — сказал Сивов в интервью StarHit.ru.

Ранее Нюша сообщила, что разводится с Сивовым. Она заявила, что давно не живет с мужем вместе, но решилась сообщить новость только сейчас. Певица отметила, что испытывает с экс-супругу благодарность. Она заявила, что оба они продолжают быть любящими родителями своих детей.

Первые сообщения о расставании пары стали появляться в инфополе после интервью Светлане Бондарчук. Тогда некоторые медийные ресурсы обвинили предпринимателя в измене, хотя сам ее факт не подтверждали ни Сивов, ни певица. Также СМИ несколько месяцев назад обратили внимание, что из соцсетей артистки были удалены все совместные фото с супругом, а после этого она перестала носить обручальное кольцо. О возможных переменах в личной жизни также говорило решение Нюши о резкой смене имиджа.