Отношение к СВО, ссора с Фадеевым, новый тур: куда пропала певица Линда

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Линда (Светлана Гейман)

Известная в 1990-е российская певица Линда (Светлана Гейман) ушла с большой сцены и выбрала клубный формат выступлений. Как это произошло, почему Линда поссорилась с продюсером Максимом Фадеевым, что она говорит про СВО, как живет?

Почему Линда поссорилась с Фадеевым

Фадеев в 1990-е годы раскрутил Гейман до уровня звезды первого эшелона, создав ей загадочный и необычный образ. Однако впоследствии они расстались со скандалом.

В интервью проекту «Исповедь» на видеосервисе Premier Линда назвала причинами ссоры с Фадеевым «подлости, деньги и слухи».

«Во-первых, мне предложили контракт с Universal, но без Макса. Это его очень обидело. После ситуации с контрактом у нас сразу напряглись отношения. И во-вторых, финансовый источник поменял свое русло. У моего отца начались проблемы с деньгами, а ведь раньше именно он давал деньги на студию, клипы. И когда источник финансирования исчез, начал исчезать и продюсер», — объявила певица.

Отец Линды Лев Гейман рассказал, что в 1998 году Фадеев «просто исчез, уехал за границу, и все». Однако команда певицы без поддержки отца-банкира смогла выпустить альбомы «Зрение» и «АтакА».

У Фадеева другое мнение: в соцсетях он заявил, что «не общается с Линдой, потому что не уважает». По его словам, только спродюсированные им песни «дают ей возможность есть хлеб».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Макс Фадеев

Что Линда сказала про СВО

Светлана Гейман не делала никаких специальных заявлений в связи с началом специальной военной операции на Украине, не обсуждала эту тему со СМИ и ничего не писала в соцсетях.

Как пишет «Блокнот», в 2015 году певица призвала «остановить войну в Донбассе за семь минут»: в рамках акции на концерте в клубе Volta музыканты остановили шоу и призвали людей на это время «остановить весь негатив и агрессию».

В 2017 году Линда попала на украинский сайт «Миротворец» за «незаконную деятельность» в Крыму. Из России она не уезжала.

Что нового вышло у Линды

Со временем релизы Линды начали появляться все реже. Ее десятый полноформатный альбом «ДНК Мира» вышел в 2020 году. Канал Pops! назвал его самым близким к хитам «старой» Линды в эпоху альбома «Ворона».

После этого в 2023 году у певицы вышел клип на песню с этого альбома «Киты-кошки», который был снят режиссером Александром Костыгиным.

Где сейчас выступает Линда

В 2022 году Гейман встретила юбилей — ей исполнилось 45 лет. Певица продолжает активно выступать в России, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и регионах. На весну 2024 года у нее запланированы выступления в Краснодаре (17 февраля), Уфе (1 марта), Челябинске (2 марта), Москве (19 марта) и Нижнем Новгороде (30 марта). Площадками для мероприятий становятся крупные местные клубы.

Кроме того, IRK.ru сообщил, что 26 марта 2024 года состоится выступление Линды в Иркутске в клубе-ресторане «Дикая Лошадь» — однако информации об этом на официальном сайте нет.

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