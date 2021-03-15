«Отмороженный»: отец Тимати оценил его участие в «Холостяке»

https://static.news.ru/photo/06b88b98-85a5-11eb-889b-96000091f725_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Семья рэпера Тимура Юнусова (Тимати) пристально следит за его участием в проекте, посвящённом поискам новой возлюбленной. Новый сезон шоу «Холостяк» стартовал 14 марта, и бизнесмен Ильдар Юнусов смотрел его вместе с дочерью Анной, которая и поделилась в соцсетях реакцией отца на «приключения» старшего наследника.

Ильдар Вахитович следил за сыном и событиями телешоу о любви с ноутбука, когда Анна подошла к нему со смартфоном.

Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет, — отметил Юнусов-старший.

Затем Аня спросила папу, в каждом ли слове Тимура есть смысл.

Он же корифей мысли, конечно, — иронично подметил Ильдар Вахитович.

Тимати не живёт с отцом с самого детства. Родители рэпера разошлись, когда он и его брат были совсем маленькими. Несмотря на развод, сыновья тепло общаются с Юнусовым-старшим. Кроме того, в хороших отношениях с бизнесменом и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Она даже приезжала в гости к Ильдару Вахитовичу во Францию и познакомила его с сыном рэпера Ратмиром.

Рэпер расстался с матерью младшего сына 11 сентября 2020 года. Пара была в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира. Некоторые поклонники пары заподозрили, что участие музыканта в проекте — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star.

Я не могу ни с кем посидеть в ресторане — завтра выложат в СМИ. Не могу прогуляться на улице — завтра напишут, что у меня новые отношения. Я не ищу новых знакомств, не знакомлюсь в ресторанах. Я в какой-то момент отпустил: то, что должно меня найти, это меня найдёт. Слово «люблю» говорил три раза за 37 лет, — признался во время проекта Тимати.

Посмотрев первый выпуск, зрители сочли, что рэперу идеально подойдёт участница Мария Вебер. Девушка работает моделью и выпускает купальники. По мнению поклонников телешоу, она также немного похожа на Решетову фигурой и цветом волос.

Ранее стали распространяться слухи, что Тимати так и не сделает в финале свой выбор, поскольку сердце музыканта до сих пор принадлежит матери его сына Анастасии Решетовой, писал NEWS.ru.