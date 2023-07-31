Отметивший 76-летие Арнольд Шварценеггер рассказал о страхе смерти Daily Mail: Арнольд Шварценеггер признался, что не верит в загробную жизнь

Фото: Tuane Fernandes/dpa/Global Look Press

Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, отпраздновавший накануне 76-летие, в интервью радиоведущему Говарду Стерну признался, что не верит в концепцию загробной жизни и существования ада и рая, пишет Daily Mail. По мнению артиста, люди создали теорию бессмертия души, чтобы победить страх смерти.

Когда люди говорят «Я снова увижу их на небесах», это звучит так хорошо, что хочется в это верить. Но реальность такова, что мы больше не увидимся после того, как уйдем. Это печальная правда. Я знаю, что некоторые люди чувствуют себя комфортно со смертью, но не я, — поделился Шварценеггер.

Актер назвал лжецами тех, кто убеждает людей в том, что жизнь после смерти существует. По его мнению, концепция ада и рая — это просто фантазия.

После смерти вы просто оказываетесь на два метра под землей, больше ничего не происходит, — считает актер.

Также Шварценеггер рассказал, что с возрастом начал замечать у себя необратимые изменения: появились морщины, вырос живот. Актер признал, что не может смириться со старением, однако все еще старается соблюдать здоровый образ жизни.

Ранее Шварценеггер заявил, что попробовал бы баллотироваться в президенты США в 2024 году, если бы законодательство страны это позволяло. По его мнению, в настоящее время граждане США в лице лидера нации ищут «не правое или левое крыло, а кого-то, кто может объединить нацию».

По американскому законодательству актер не имеет права баллотироваться в президенты, поскольку родился не на территории США. В 1968 году он иммигрировал в страну из Австрии, в 1983 году получил гражданство. В 2003 году актер был избран на пост губернатора Калифорнии, в 2006 году его переизбрали на эту должность.