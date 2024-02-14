Отмены концертов, развод, закрытие бизнеса: черная полоса в жизни Брежневой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

С конца прошлого года в жизни певицы Веры Брежневой началась настоящая черная полоса. С какими ударами судьбы столкнулась украинская артистка за последние месяцы?

Какие концерты Веры Брежневой отменили

14 февраля стало известно об отмене концерта Веры Брежневой в Бишкеке. ТАСС со ссылкой на представителя администрации Дворца спорта, где должно было состояться шоу, сообщил, что причиной отмены стали технические проблемы.

«Концерт Брежневой отменен по техническим причинам. Желающие вернуть деньги могут написать заявление или обменять билеты на Брежневу на билеты на группу „Рефлекс“, выступление которой должно состояться 2 марта», — уточнили во Дворце спорта.

Артистка в своих соцсетях подтвердила эту информацию.

«Я тоже очень ждала. К сожалению, по не зависящим от меня причинам [отменился концерт]. Но я продолжаю надеяться на нашу встречу», — написала Брежнева, отвечая на вопрос подписчицы о причинах отмены.

Летом 2023 года певице не дали выступить в Португалии и Испании. В минувшем мае концерт артистки также отменили в Турции.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Почему отменяются концерты Брежневой

Певец Игорь Наджиев предположил, что отмена европейских концертов Брежневой связана с нежеланием простых жителей продолжать спонсировать и поддерживать Украину. Артист считает, что уехавшие артисты сами себя загнали в тупик.

«Европа устает уже от всего происходящего и попыток доминации Украины над всем. Якобы все должны Украине, все обязаны! Люди же тоже устают от этого. Хочется сказать: ребята, вы сами привели себя в этот тупик, в котором вы находитесь», — подчеркнул певец в разговоре с «Народными Новостями».

Что известно о бизнесе Веры Брежневой в России

С Брежневой из-за ее позиции по спецоперации на Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов и гастролей в РФ, где она работала большую часть карьеры.

Сложности у артистки есть и на Украине. В декабре телеканал «1+1 Украина» вырезал новогоднее выступление Брежневой из эфира.

Певица вместе с фотографом Анной Чуприс в 2015 году открывала свадебное агентство VA DAY, которое занималось организацией торжеств в любой точке мира. Соцсети компании регулярно обновляются и пополняются постами о новых успешно проведенных мероприятиях. На аватарке аккаунта размещено фото команды, на котором есть и Брежнева. Неизвестно, принимает ли звезда участие в организации торжеств.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Кроме того, в аккаунте певицы указано, что она является основателем компании по производству декоративной и уходовой косметики под брендом VERA. Ранее эта продукция продавалась с полок российских магазинов, однако теперь не представлена в РФ.

В декабре 2023 года стало известно, что певица потеряла свой последний бизнес в РФ — бутик женской одежды Myseasons, открывшийся в 2017 году. Дизайнер Ханна Хмелева вышла из совместного ООО «Майсизонс», поскольку Брежнева перестала принимать участие в развитии бизнеса.

По документам бутик был разделен между владелицами на две части: 51% достался Брежневой, а 49% — Хмелевой. Журналисты пишут, что партнеры разделили обязанности: певица должна была отвечать за пиар Myseasons, а дизайнер взяла на себя все остальное.

Бизнес долгое время работал, принося прибыль, несмотря на отъезд Брежневой, но в октябре 2023 года счета Хмелевой арестовали за налоговые недоимки. Тогда же дизайнер рассказывала, что Брежнева перестала заниматься бутиком и не помогала его развитию после начала СВО.

В начале декабря Хмелева стала единоправной хозяйкой модного бутика. А ООО Брежневой закрыли за долги. Певица должна Федеральной налоговой службе 193 тысячи рублей.

Почему Брежнева развелась с Меладзе

Слухи о расставании пары ходили с 2022 года: Брежнева появлялась на публике без обручального кольца, а затем удалила из своих аккаунтов все фотографии с мужем. В октябре 2023-го певица сообщила, что они с Меладзе развелись.

В Сети считают, что трещина в браке образовалась после начала СВО: певица требовала от мужа публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, но тот отказался. При этом украинский блогер Алена Жужа в прошлом году сообщала, что композитор и исполнительница развелись из-за неверности Меладзе.

В Сети озвучили еще одну версию о причинах расставания звезд — новый роман Меладзе. Предполагаемой разлучницей сочли участницу нового состава «ВИА Гра» Софию Тарасову, которую и до этого называли новой фавориткой продюсера.

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