Отмену концерта Xolidayboy объяснили коммунальной аварией Отмену концерта Xolidayboy в Волгограде объяснили прорывом труб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец, блогер Xolidayboy (Иван Минаев)

В Волгограде второй раз за неделю перенесли концерт певца и блогера Ивана Минаева, известного под псевдонимом Xolidayboy, пишет Telegram-канал «Волгоград № 1». На этот раз причиной отмены выступления стала авария на водопроводе.

Артист должен был появиться на сцене в воскресенье, 3 декабря. Однако накануне вечером организаторы сообщили, что выступление вновь не состоится. Следующий концерт Xolidayboy для волгоградцев запланирован на 17 марта.

В начале ноября стало известно, что Минаеву по прилете на гастроли в аэропорту Минеральных Вод вручили повестку в военкомат. В тот же день вечером на концерте 23-летний артист упал в обморок. Позднее сообщалось, что в зале было слишком душно.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить концерты Xolidayboy в России из-за того, что его команда в грубой форме отказалась выразить свое отношение к спецоперации на Украине. Также сообщалось, что в Сети распространили видео, где артист называет себя украинцем и рассказывает о переживаниях из-за воссоединения Крыма с Россией. В ответ на высказывание Мизулиной продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко подала в суд с целью наказать общественницу по статье о клевете.