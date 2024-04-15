Отмененный в Казахстане рэпер пытается возобновить концерты в России Рэпер Jah Khalib пытается возобновить концертную деятельность в России

Фото: Regina Wagner/Zuma/TASS

Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов)

Казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) после высказываний в поддержку Украины пытается вновь организовать концертную деятельность в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Музыкант начал предпринимать попытки на фоне скандала у себя на родине, разгоревшимся в связи с жестоким убийством Салтанат Нукеновой. Исполнителю припомнили его высказывания о том, что жертвы сами провоцируют насильников откровенной одеждой.

В распоряжении SHOT оказался райдер артиста, согласно которому он готов выступить на корпоративе в России за 4,6 млн рублей. Организатор обязан обеспечить рэпера и его команду номерами в отеле, соком, газировкой, горячим питанием и сигаретами в гримерке. В Москву с Jah Khalib готов прилететь музыкальный коллектив из восьми человек.

Рэпера Jah Khalib критикуют за то, что ранее он обвинил жертв изнасилования в неправильно подобранной одежде. В соцсетях распространяется отрывок речи музыканта в связке с новостью о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой — жены экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. В интервью, откуда был взят отрывок, рэпер рассказал, что сначала просил жену-украинку присмотреться к хиджабу в качестве красивого аксессуара, а потом она не могла обходится без этого предмета гардероба. Позже супруга артиста приняла ислам. Местные потребовали запретить ему выступать в Казахстане.

В России концерты рэпера стали отменять в связи с его высказываниями в поддержку Украину. Рэпер опубликовал в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) запись, в которой сообщил о своем пребывании в Киеве, где он «перемещается из „укрытия в укрытие“, а украинцев он не просто любит, а восхищается ими». Сам исполнитель оправдался тем, что его разошедшийся по сети и новостям с комплиментами украинцам был опубликован больше года назад.

Бишимбаев с особой жестокостью убил свою жену в ресторане. Следователи установили, что он избивал супругу на протяжении нескольких часов и оставил умирать женщину на полу ВИП-кабинета. После этого он попросил двоюродного брата стереть записи с видеокамер. Экс-министр свою вину отрицает. Он признался в том, что избивал супругу, но уверяет, что не хотел ее убивать.