Отмена тура, скандал с Гагариной, суд: черная полоса в жизни Инстасамки

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Инстасамка (Дарья Зотеева)

В жизни рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева) началась настоящая черная полоса. Что известно о ее конфликте с певицей Полиной Гагариной, за что со звезды требуют 150 млн рублей, почему отменился ее тур?

Что за скандал у Инстасамки с Гагариной

Инстасамка стала специальным гостем шоу «Голос». Она вышла на сцену без объявления и исполнила свой хит «За деньги — да». Во время выступления к исполнительнице повернулись Полина Гагарина, Zivert и Владимир Пресняков, на заветную красную кнопку не нажал только Антон Беляев.

«Меня зовут Дарья, псевдоним Инстасамка. А ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», — сказала звезда, указав пальцем на Гагарину.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» оказалась удивлена тем, что певица сразу на «ты». Свою угрозу она объяснила тем, что у коллеги была «какая-то жуткая песня».

«Эта песня („За деньги — да“. — NEWS.ru) еще ничего. Но, Даша, как маме мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями», — объяснила Гагарина.

В ответ на это Инстасамка сказала, что услышала родителей и «все исправила». По словам певицы, она старается «растопить сердца аудитории, чтобы все поняли», что Зотеева «абсолютно безопасна для детей».

«Мне хочется радовать не только своих мелких, но и взрослых. Я выросла и готова показать это», — подчеркнула Зотеева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Инстасамка (Дарья Зотеева)

Кто и за что требует с Инстасамки 150 млн рублей

26 февраля стало известно, что Инстасамка может оказаться в суде из-за фразы, сказанной в одном из интервью. Дело в том, что певица назвала услуги психологов «скамом» (мошенничество) и подчеркнула, что человек может справиться с проблемами сам.

Исковое заявление подала финансовый психолог Ольга, она требует с исполнительницы моральной компенсации в размере 150 млн рублей. Как объяснила женщина, причиной подачи иска стало наличие у Инстасамки огромного числа подписчиков, которые смотрят ее видео и могут поверить словам звезды.

Однако директор Инстасамки Максим Столяров рассказал Super, что эта новость — фейк.

«Эта ситуация — вранье, никаких судов нет», — сказал Столяров.

Почему отменился тур Инстасамки

Накануне стало известно, что Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб активистов на аморальность в текстах песен и образе артистки. По данным журналистов, ближайший год певица будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+.

Mash сообщал, что в регионах уже отменили все выступления. Как рассказали организаторы, сама Инстасамка поддержала отмену тура, поскольку хочет сменить имидж в ближайшее время — избавиться от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию.

Менеджер исполнительницы подтвердил каналу эту информацию. Он пояснил, что аудитория меняется и шоу тоже. Новые песни и образ для взрослой аудитории появятся приблизительно к 2025 году, тогда возобновится и концертная деятельность Инстасамки на больших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а затем и в регионах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инстасамка (Дарья Зотеева)

Что сказали о кавере Инстасамки «Мой мармеладный»

1 марта Инстасамка представила ремейк хита Кати Лель «Мой мармеладный». Композиция представляет собой ремикс оригинальной песни с новым битом и обновленным текстом Максима Фадеева.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила новую композицию неоднозначно. Она сочла ремейк «красивым, но жестким».

«Зная Макса, могу предположить, что это не какой-то привет из 90-х и нулевых, а многоходовка, от которой дивиденды получат и Инстасамка, и сам Макс — в виде большого объема стриминга. <...> Куплеты про потраченное бабло — симпатично, конечно, но как-то жестоко по отношению к Кате Лель», — объяснила Рудковская.

В Сети также нашлось немало пользователей, раскритиковавших ремейк. Россияне отмечали, что версия интересная, однако в ней «много автотюна и всяких украшалок», из-за чего «голос за музыкой теряется».

«Испохабили песню, да и надоели уже с ней», — возмутилась одна из пользовательниц.

«Смотреть на нее противно, а слушать еще противнее», — призналась другая.

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