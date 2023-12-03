«Открыта к предложениям»: Долина раскрыла, с кем из молодых спела бы дуэтом Долина заявила о желании записать песню с Ваней Дмитриенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лариса Долина

Певица Лариса Долина заявила, что не против творческого сотрудничества с молодыми исполнителями. Артистка рассказала корреспонденту NEWS.ru, что открыта ко всем предложениям, но особенно хотела бы поработать с российским певцом Ваней Дмитриенко.

Он очень позитивный парень, он мне очень нравится. У него много интересных композиций. Я бы попробовала. Я открыта к предложениям, — заявила артистка на фестивале «Песня года».

Ранее певица рассказала, как проведет новогодние каникулы. Долина планирует отправиться на Мальдивы, где ее ждет активный отдых: она будет плавать в маске и отправится на рыбалку, которой давно уже увлекается. А вот дайвинг ей категорически противопоказан, потому что певица бережет уши. При этом Долина призналась, что очень любит снорклинг — плавание в маске и ластах практически на самой поверхности воды.

До этого Долина заявила, что ей непонятен феномен успеха Юрия Шатунова. По словам певицы, жаль, что музыкант так рано ушел из жизни, однако легендой она его не считает. Исполнительница раскритиковала коллегу после того, как приняла участие в памятном концерте солиста «Ласкового мая» в «Крокус Сити Холле» в Москве. Во время мероприятия она исполнила кавер на песню «Забудь».