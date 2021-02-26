Откровенные фото Алины Загитовой могут опубликовать в мужском журнале

https://static.news.ru/photo/5edabbc4-7831-11eb-9f98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков не исключил того, что российская фигуристка Алина Загитова станет главной героиней журнала.

Он высоко оценил шансы олимпийской чемпионки попасть на обложку мужского журнала, как это недавно сделала другая фигуристка Елизавета Туктамышева.

Мы не знаем, кто и на что может решиться. Решение ведь принимает не столько публичная личность в рамках своей пиар-кампании. Иногда откровенная съёмка случается потому, что человеку этого хочется. Просто пошалить, — отметил Маленков в интервью Metaratings.ru.

До этого Алина Загитова никогда не участвовала в откровенных фотосессиях, однако в последнее время на своих страницах в социальных сетях она стала позволять себе некоторые вольности.

Ранее журналисты японского издания The Digest назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире. А тайваньский портал United Daily News посвятил спортсменке целый материал, отметив её не по годам женственную внешность.

Незадолго до этого Загитова опубликовала в Instagram целую серию новых фотографий, посвящённую старту нового сезона телешоу «Ледниковый период». Она вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным пришла на передачу «Вечерний Ургант». Её чёрные кожаные шорты, высокие сапоги и полупрозрачную блузку по достоинству оценили в странах Юго-Восточной Азии — там она пользуется особой популярностью.

Журналисты японского издания The Digest отметили, что русская красавица сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль». Они привели в пример комментарии пользователей сети: «Кокетничает, прямо как взрослая!», «Такая красотка», «Самая красивая спортсменка в мире», писал NEWS.ru.