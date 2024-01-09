Откровения SHAMAN: интервью у Собчак и Дудя, что думает о Моргенштерне Собчак пригласила SHAMAN на интервью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, пошел ли бы он на интервью к журналистке Ксении Собчак или блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Приглашали ли они SHAMAN, и как певец относится к Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Пойдет ли SHAMAN на интервью к Дудю или Собчак

По словам исполнителя, свободного времени у него сейчас не так много. Он заявил, что уважительно относится к своим поклонникам и заботиться о них. SHAMAN подчеркнул, что его зрителю не стоило бы тратить силы на просмотр интервью у Собчак или Дудя.

«Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому смысла идти на это интервью просто нет», — сказал SHAMAN в программе «Главный вопрос» на YouTube-канале Popcake.

Приглашали ли Дудь или Собчак SHAMAN на интервью

Дронов признался, что официальных приглашений на интервью от Собчак или Дудя он не получал. SHAMAN отметил, что Ксения часто упоминала его в своих социальных сетях. По мнению исполнителя, это может говорить о том, что журналистка была бы не против с ним пообщаться.

«В своих комментариях Ксения, нет-нет, да напишет про меня и что-то скажет. Мне так думается, что она была бы не против пообщаться. А от второго человека (Дудя — NEWS.ru) не было приглашений», — заявил Дронов.

Собчак отреагировала на это заявление SHAMAN и пригласила его на интервью. Журналистка уверена в том, что певец откажется.

«Ярослав, официально приглашаю. Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные (а не „не интересные“) вопросы, тем более где-то не на федеральных каналах», — написала Собчак 9 января в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

В чем SHAMAN похож на Моргенштерна

В ходе интервью на YouTube-канале Popcake журналистка Юлия Залесских сравнила SHAMAN с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном. Она поинтересовалась у Дронова, согласен ли он с мнением, что между ним и Моргенштерном как шоуменами есть определенное сходство.

«Не кажется ли тебе, что между шоуменом Моргенштерном и шоуменом SHAMAN есть какие-то схожести? Просто у вас были разные взгляды во многом и на многое, но при этом Алишер создавал очень яркие провокационные вещи, что в принципе и ты [делал]», — спросила Залесских SHAMAN.

В ответ на это Дронов заявил, что Моргенштерн работает на «темной стороне энергетики», в то время как сам SHAMAN — на «светлой стороне».

«Я работаю и всегда работал на светлой стороне. И любая повестка, которая связана со мной, — позитивная. И это, я считаю, правильно и здорово, потому что этого очень не хватает в нашей стране», — указал SHAMAN.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Что рассказал SHAMAN про свой райдер

Певец признался, что в его райдере нет ничего особенного, как, например, у многих других звезд российского шоу-бизнеса. По словам исполнителя, он работает по следующему принципу: чем «поднимаешься выше, тем, наоборот, бытовой райдер должен быть сдержаннее».

«Можно зайти ко мне в гримерку, а потом в гримерку к музыкантам и понять, что райдер у музыкантов раза в три-четыре разнообразнее и шире, чем у меня. У меня в гримерке стоит чай, кофе, вода, тарелка фруктов и салфетки», — рассказал Дронов.

Когда ближайшие концерты SHAMAN

В 2024 году артист продолжит свои сольные выступления во многих городах России. 8, 9 и 10 января SHAMAN дает концерты в Калуге во Дворце культуры КТЗ с программой «Я русский». Стоимость билетов начиналась от 3 тыс. рублей.

12 января запланировано выступление в Ульяновске во Дворце «Губернаторский». Спустя два дня Дронов даст концерт в Саратове и выступит в ЛД «Кристалл». 15 и 16 января у SHAMAN должны состояться выступления в Волгограде в «Волгоград Экспо».

Как SHAMAN впервые ответил Пугачевой

В одном из недавних видеообращений народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала, что просила Дронова произнести фразу «Вы обо мне еще услышите!» на проекте «Фактор А» в 2013 году, когда он был его участником. В тот раз Примадонна не стала отдавать победу SHAMAN и сделала выбор в пользу другого конкурсанта.

Дронов отреагировал на эти слова Пугачевой в интервью программе «Культурный шок». Он пояснил, что фразу «Вы меня еще вспомните!» произносил тогда каждый участник шоу «Фактор А». Певец, намекая на Примадонну, иронично отметил, что в «рядах его поклонниц прибыло».

«Так как сейчас я достиг определенного успеха, а интернет помнит все, мне это припоминается. Как говорится, пацан сказал — пацан сделал. Мне кажется, это проявление фанатской любви. И я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло», — заявил SHAMAN.

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