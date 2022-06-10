«Откройте рот»: Соловьев призвал Пугачеву к ответу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Российский телеведущий Владимир Соловьев обратился к певице Алле Пугачевой с требованием перестать молчать и «рассказать правду россиянам». Свой призыв он озвучил в рамках передачи «Соловьев LIVE».

Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду, — заявил он.

Соловьев подчеркнул, что очень уважает певицу, в отличие от ее мужа, артиста Максима Галкина, который ранее пошутил над ним во время своего концерта в Израиле.

Максим, тебе реально не надо возвращаться. Все эти шуточки за 200 шекелей показывают, что ты ничего не знаешь и не понимаешь, — высказался журналист.

Напомним, сразу после объявления военной операции на территории Украины, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Последний неоднократно высказывал свое неодобрение по поводу сложившейся ситуации в стране, в то время как Пугачева ни разу публично не озвучила свою позицию.