«Отказалась от любви»: Малежик о причинах разрыва отношений с Пугачевой Малежик признался, что жалеет Пугачеву после ее отъезда из России

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Вячеслав Малежик

Российский и советский певец Вячеслав Малежик в интервью MK.RU рассказал, что не понимает, почему певица Алла Пугачева «отказалась от любви» российского зрителя и переехала в другую страну. Он подчеркнул, что несколько лет назад отказался работать с исполнительницей, после чего их общение прекратилось. Малежик отметил, что жалеет Пугачеву и считает ее талантливой артисткой.

Аллу мне очень жалко, она талантливая женщина, и мне не очень понятно, почему она отказалась от той любви, которую она имела в нашей стране. Потому что это та вещь, которая за деньги не покупается. Мы с ней тысячу лет уже не поддерживаем отношения. Она меня звала в свой театр песни поработать, но я ей сказал: «Ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник». На этом закончились наши взаимоотношения, — сообщил Малежик.

Ранее сообщалось, что Пугачева поддержала украинскую певицу Наталию Могилевскую, которая на днях прервала свой концерт в Кривом Роге из-за воздушной тревоги. В своих социальных сетях исполнительница разместила видео, снятое в бомбоубежище, где она укрылась вместе со своей командой. Примадонна отреагировала на запись Могилевской в социальных сетях и оставила комментарий, назвав ситуацию «ужасом».