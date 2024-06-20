Отказ поддержать бойцов СВО, Бабкина: последние новости о SHAMAN 20 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), по словам главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева, отказался поддержать бойцов СВО. Кроме того, появилась информация, что артист может начать сотрудничать с исполнительницей Надеждой Бабкиной. Какие последние новости о SHAMAN 20 июня?

SHAMAN отказался поддержать бойцов СВО?

Киселев заявил, что SHAMAN отказался финансово поддержать бойцов специальной военной операции. По словам Киселева, в связи с этим в эфире «Русского Радио» не ставят песни Дронова, как и некоторых других артистов — Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Олега Газманова, которые не ответили на аналогичное предложение.

«Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот SHAMAN категорически отказался», — сказал глава РМГ.

Ранее Киселев назвал SHAMAN «неискренним» из-за истории, которая произошла осенью 2023 года. По словам главы РМГ, тогда певец сначала сфотографировался с ним и называл себя поклонником «Землян», а потом сделал вид, что они не знакомы.

Комментируя эти слова, SHAMAN заявил, что не считает нужным отвечать на критику со стороны лидера группы «Земляне».

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», — ответил Дронов на вопрос корреспондента NEWS.ru на Премии МУЗ-ТВ.

Фото: SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Что известно о возможном сотрудничестве SHAMAN с Бабкиной

Во время визита в Ярославль представитель народной артистки России Надежды Бабкиной Сергей Рябов намекнул о будущем сотрудничестве певицы с SHAMAN. Об этом он заявил во время концерта исполнительницы на Советской площади 18 июня.

«В самом начале творчества SHAMAN, когда он уже вышел из TikTok и стал активно собирать площадки, тогда идея была [сделать общий проект]. Мы с Ярославом знакомы, он приходил к нам в театр, мы общались. Но поскольку у нас очень большая занятость театральная и концертная, как-то это все было поставлено на паузу, а потом уже и сам SHAMAN пошел в тур, и так, к сожалению, и не получилось. Но мы ничего не можем исключать в этой жизни, поэтому все возможно», — рассказал порталу 76.RU Рябов.

Он добавил, что песни SHAMAN популярны и актуальны на данный момент, а композиции Бабкиной — на века.

«У SHAMAN необходимые тексты песен здесь и сейчас, сегодня они поднимают страну, поддерживают патриотизм. Что касается Надежды Георгиевны, у нее не авторские песни, а народные, которым не один век. В них все пронизано культурным кодом нашей страны», — отметил пиар-менеджер Бабкиной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Когда ближайшие концерты SHAMAN

С начала 2024 года Дронов регулярно выступает по всей России. В некоторых крупных городах, где его концерты пользуются популярностью, он выступил дважды, а в Ростове-на-Дону даже три дня подряд — 2, 3 и 4 апреля.

В июне у SHAMAN продолжается тур: 19 июня он выступил в ДК «Родина» в Химках, 20 июня — в ДК «Яуза» в Мытищах. 25 июня он предстанет перед зрителями в ДК «Подмосковье» в Красногорске, а 26 июня — в ДК «Октябрь» в Подольске.

В то же время глава Ржевского округа Роман Крылов опроверг информацию о выступлении SHAMAN в Тверской области. 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, возле мемориала советскому солдату во Ржеве планируются памятные мероприятия. В городе будут задействованы сразу несколько площадок, где планируются различные мероприятия. В Доме культуры выступят известные эксперты, а также будет представлен новый документальный фильм. Возле Ржевского мемориала советскому солдату пройдет концерт, а завершится программа лазерным шоу.

Ранее сообщалось, что 17 июня на концерте в Туле SHAMAN поразил своих поклонников, внезапно начав вытирать пол у себя под ногами. Он заверил зрителей, что «менять профессию не планирует».

«Прием, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — объяснился певец.

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