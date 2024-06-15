Отказ от Евровидения, похищение, резкое похудение: где сейчас певица Бьянка

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая (Бьянка)

Певица Татьяна Липницкая (Бьянка) в последнее время сильно похудела. Как артистке удалось сбросить вес, что известно о ее личной жизни, почему ей запретили въезд на территорию Украины?

Чем известна Бьянка

Татьяна Липницкая родилась 17 сентября 1985 года в Минске. С 10 лет она начала петь в хоре, затем стала выступать с эстрадным ансамблем.

В 16 лет Бьянка получила Гран-при международного конкурса юных исполнителей «Мальва», а чуть позже — Гран-при фестиваля молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Белая Русь». Параллельно она осваивала виолончель и заняла третье место среди виолончелистов на международном конкурсе имени Огинского.

В России исполнительница прославилась благодаря сотрудничеству с рэпером Сергеем Пархоменко (Серегой), который в 2005 году пригласил ее работать в Москву. Ради этого артистка отказалась представлять Белоруссию на Евровидении.

Бьянка по сей день продолжает выпускать песни и гастролировать. Она называет свой стиль «русский народный R`n`B», основной спецификой которого является лиризм и использование русских народных инструментов (балалайка, гармонь и другие).

Что известно о личной жизни Бьянки

Бьянке приписывали роман с Серегой, однако она эти слухи опровергала.

«Никакого романа не было, честное слово. Не могу понять, почему так все думают. Ты видела его вообще в жизни? Ты видела, как он общается? Ты представляешь, чтобы мы с ним были бы вместе?» — говорила певица в YouTube-шоу «Алена, блин!».

В 2018 году Бьянка вышла замуж за гитариста Романа Безрукова, работавшего в ее команде, однако уже через четыре месяца пара подала на развод.

В июле 2023 года исполнительница заявила, что сейчас не хочет отношений.

«У меня сейчас такой период, когда я вообще не хочу серьезных отношений и не хочу замуж. Мне хорошо жить одной», — признавалась Бьянка в интервью Лауре Джугелии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Татьяна Липницкая (Бьянка)

Однако уже в декабре она сообщила, что готова к новым отношениям.

«Все как-то изменилось. Я бы сейчас была не против с кем-то познакомиться, встречаться. Ну не с кем-то — с хорошим, умным, эрудированным, талантливым человеком», — объясняла певица.

Почему Бьянке запретили въезд на Украину

В 2017 году Бьянка сообщила, что ей запретили въезд на Украину. По мнению певицы, это произошло из-за того, что она давала концерты в Крыму после 2014 года.

«Мое выступление в Крыму было таким же старательным и искренним, как и предыдущие 50. Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе — после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем практически на одном языке», — рассказывала она в соцсетях.

Как Бьянка смогла похудеть

Бьянка рассказывала, что долгое время боролась с отеками и лишним весом. По ее словам, она правильно питалась, но все равно отекала из-за проблем с желудком. За последние годы певица набрала 30 кг, и из-за этого ей было сложно ходить.

В прошлом году Бьянке удалось похудеть. В марте она сообщила, что сделала липосакцию живота, а также увеличила ягодицы собственным жиром.

В мае этого года артистка заявила, что весит 59 кг, то есть она похудела на 34 кг.

«Никакого сладкого не ем. Я стараюсь очень редко пить вино. Редко ем картошку», — рассказала она.

Кто пытался похитить Бьянку

В феврале 2024 года Бьянка рассказала, что мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в автомобиль.

«Бьянка рассказала SHOT, что вчера около шести вечера поехала на маникюр. Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто. Она закричала так, что „в Минске было слышно“, после чего „похититель“ испугался и убежал. По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило. Бьянка обратилась за помощью к психологу, так как теперь не чувствует себя в безопасности и боится одна выходить на улицу», — сообщал Telegram-канал SHOT.

Чем сейчас занимается Бьянка

Бьянка продолжает творческую деятельность.

Ее ближайшее выступление запланировано в Санкт-Петербурге 19 июня.

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