Отъезд в США, измены Соколовского, Aerosmith: куда пропала Рита Дакота

Фото: Щербак Александр/ТАСС

Белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) осенью 2023 года покинула Россию и улетела в США. Что сказала артистка о своем отъезде, вернется ли в Россию?

Где сейчас Рита Дакота

Минувшей осенью Дакота вместе с супругом Федором Белогаем и дочерью Мией от первого брака поселилась в элитных апартаментах в Лос-Анджелесе. Как пишет портал New Magazine, аренда дома обходится семье в 2 млн рублей в месяц.

По данным издания, в США Дакота набирается опыта у местных музыкантов и подтягивает уровень английского языка, который необходим ей для написания песен, рассчитанных на западную аудиторию. Также певица отдала дочь в частную творческую школу, в которой обучают актерскому мастерству. Отмечается, что шестилетняя Мия занимается с советским профессором.

«Учительница — советский профессор, у нее 8 высших образований. 32 года уже живет и преподает в творческой школе ЛА [Лос-Анджелес] и выпускает гениев (многие ее студенты в 11 лет школу заканчивали и шли в high school)», — сообщила Дакота на своей странице в социальных сетях.

Вернется ли Дакота в Россию

После отъезда в Штаты многие поклонники певицы предположили, что артистка перебралась за океан на постоянное место жительства. Однако Дакота опровергла эту информацию, пояснив подписчикам, что в Лос-Анджелесе она проведет только зиму, после чего вернется в Россию.

«Не переживайте, я никогда вас не брошу. Мы приняли решение теперь зимовать вместо Бали тут, в ЛА. Из-за возможности учиться, а не просто греть жопку у океана. Мы и раньше всю зиму, а иногда и 4–5 месяцев, проводили вне дома. Просто теперь сменили место с Бали на ЛА», — написала знаменитость.

Когда Дакота встретится с Aerosmith

На своей странице в социальной сети Дакота сообщила, что в скором времени встретится с фронтменом культовой американской рок-группы Aerosmith Стивеном Тайлером.

«Я 4 февраля иду в гости к Стивену Тайлеру из Aerosmith. Меня позвали», — заявила Дакота.

Об этом она рассказала в беседе с мужем, уточнив, что супруга дома у Тайлера не ждут. В ответ на это мужчина иронично отметил, что немногое потеряет. Он также в шутку предположил, что Дакота будет медитировать с рок-музыкантом.

Что известно о личной жизни Риты Дакоты

Фото: Геодакян Артем/ТАССРита Дакота и Влад Соколовский Фото: Геодакян Артем/ТАССРита Дакота и Влад Соколовский

В 2007 году 17-летняя Дакота приехала из Белоруссии в Москву на кастинг «Фабрики звезд — 7» и успешно прошла отбор. Там она познакомилась с будущим мужем Владом Соколовским. Предложение артист сделал Рите на Бали. Вскоре у пары родилась дочь Мия.

В августе 2018 году Дакота и Соколовский развелись. Как призналась сама певица, супруг изменял ей на протяжении отношений. При этом, по словам Дакоты, среди любовниц Соколовского были ее подруги.

«Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью, оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки девушек, многих из них я знаю лично, многие из них были моими приятельницами, вхожими в мой дом», — писала артистка в соцсетях.

24 мая 2023 года Дакота вышла замуж за продюсера Федора Белогая, с которым встречалась с 2020 года. Они расписались в московском МФЦ, куда приехали на самокатах.

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