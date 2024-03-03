Отъезд сериальных звезд нулевых, возвращение Пугачевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева ,Мария Горбань, Андрей Бурковский

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань пообещала вернуться из Шри-Ланки в Россию летом, актер ситкома «Даешь молодежь» Андрей Бурковский осваивает театральную сцену в США, а выпускник первой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков ждет возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Куда уехала звезда сериала «Кухня» Мария Горбань?

Актриса Мария Горбань, известная по ролям в сериалах «Кухня» и «Реальные пацаны», покинула Россию. Артистка сообщила в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что вместе с семьей отправилась отдыхать на Шри-Ланку.

«Вернемся летом», — предупредила аристка, опубликовав кадры из самолета.

Горбань рассказывала, что на Шри-Ланке у нее имеется собственный дом. Актриса уточнила, что привыкла пережидать холодную русскую зиму в теплых странах. Она подчеркнула, что ее решение никак не связано с обстановкой в РФ и мире. Подписчики актрисы поддержали ее выбор и отметили, что хотели бы иметь такую же возможность в любой момент менять холод на тропики.

Отъезд актрисы не связан с политической обстановкой. О специальной операции она не делала каких-либо содержательных заявлений, занимая нейтральную позицию.

«Мы часто живем в разных информационных реальностях, поэтому мы можем кардинально по-разному воспринимать и интерпретировать происходящие события. При этом я не представляю, как можно оставаться равнодушным к тому, что происходит. Нервничают все. Я думаю, нам всем сейчас нужно постараться успокоиться и не вступать ни с кем в споры, берегите себя и своих близких», — высказывалась актриса в соцсетях.

Мария Горбань сыграла жену актера Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня», а после снималась в телевизионной рекламе компании МТС. Также вместе с Нагиевым актриса появилась в спин-оффе «Кухни» — «Отеле Элеон». Кроме того, в комедии «Бабушка легкого поведения — 2: Престарелые мстители» она сыграла бывшую жену актера.

«Конечно, люди меня на улице узнают. Правда, при этом говорят: „О, жена Нагиева идет“», — признавалась Горбань.

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости Члены жюри Сергей Светлаков, Мария Горбань, Егор Дружинин (справа налево) на съемках шоу «Маска. Танцы»

Почему Михаил Гребенщиков боялся Аллы Пугачевой?

Певец, актер и выпускник первой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков вспомнил о случаях, когда ему становилось «очень страшно» перед Аллой Пугачевой в детской школе, в которой он работал креативным продюсером. Эти моменты были для него одновременно лестными, заявил музыкант в интервью NEWS.ru.

«Алла Борисовна — очень мудрый человек, с юмором, справедливый. Если она ругает, то очень это страшно. Все время бывало какое-то непонимание: то микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало. Но это были рабочие моменты. Мне, наоборот, было лестно, что на меня Алла Борисовна ругается», — заявил Гребенщиков.

Он уточнил, что работал с Пугачевой с 2013 по 2018 год. Хотя изначально он работал с другой участницей «Фабрики звезд» Ирсоной Кудиковой, которая решила отрыть детско-юношеский творческий центр. Уже позже к делу присоединилась Пугачева. В первую встречу с певицей Гребенщиков на доске нарисовал маркером концепцию. Его задачей было рассказать о школе то, что могло бы заинтересовать артистку.

«Конечно, это было еще то психологическое испытание — быть рядом с ней, иметь доступ, разговаривать, творить. Например, я даю на новый концерт детям десять песен. Она их слушает, пять откладывает, а другие принимает. Для меня это было важно, когда она комментировала, почему эта песня детская, а та не детская, что я с ней разговариваю на равных как композитор, поэт. Мы с ней четыре песни написали — на ее стихи и на мою музыку», — рассказывает Гребенщиков, но добавляет, что все эти композиции до сих пор ждут своего исполнителя.

Из детской школы под руководством Пугачевой вышла в том числе такая юная звезда, как Милана Гогунская — дочь актера «Универа» Виталия Гогунского, она известна как MILANA STAR.

«Эти дети получили опыт, они передадут через поколение, чему учились у Аллы Борисовны. Она считалась лучшей, и не могу сказать, что это была дорогая школа. Сначала детей было много, потом мы не добирали. Алла Борисовна уже в возрасте была и никаких филиалов не захотела делать, например, как у Игоря Крутого. Она решила: пусть сохранится костяк — детей 35–40, она лично знала у каждого репертуар, плюсы-минусы каждого артиста», — говорит Гребенщиков.

В 2018 году школа была закрыта, хотя часть наиболее состоятельных родителей предлагали сохранить ее.

«Как я помню, Пугачева вручила дипломы весной и решила закрыть школу в 2018-м. Но некий коллектив мамаш, которые обладали деньгами, сказал, что школу нужно оставить и они сами будут платит аренду — полтора миллиона рублей, а также возьмут руководство на себя. Они предложили Пугачевой лишь приходить на отчетные концерты. И уговорили Аллу Борисовну на эту авантюру. Она меня спросила: „Миш, ну что, продолжаем?“ В моих руках сайт, аппаратура, много чего. И я говорю: „Нет. Раньше я у вас получал зарплату, а сейчас мне будут платить эти женщины“. Позже они про меня говорили, что я пьяный и неадекватный», — рассказал Гребенщиков.

Музыкант заключил, что для него работа с Пугачевой — это «седые волосы и огромное количество завидующих людей, сочиняющих сплетни». При этом он отметил, что всегда гордился таким опытом.

Гребенщиков считает Пугачеву «национальным достоянием» и уверен, что она еще вернется в Россию. По его словам, из страны она уехала из-за мужа, который критиковал действующую власть.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Где снимается уехавший в Лос-Анджелес актер сериала «Даешь молодежь»?

Актер Андрей Бурковский, известный российским зрителям по ролям в сериалах «Даешь молодежь» и «Медиатор», рассказал об участии в театральных проектах в США. Артист сыграл главную роль в спектакле «Наш класс».

В свой 40-й день рождения Бурковский поделился с подписчиками в социальной сети фотографиями своей повседневной жизни в Лос-Анджелесе. В публикации он поблагодарил семью, друзей и критиков, отметив, что трудности всегда открывают новые возможности и помогают становиться сильнее. Вместе с тем артист рассказал о старте новой роли на английском языке.

Бурковский вместе с женой и детьми покинул Россию после начала спецоперации. Долгое время актер не раскрывал свое местоположение, однако позже в его микроблоге стали появляться снимки из Америки. При этом артист не комментировал тему СВО.

По информации из соцсетей, он побывал в Гранд Каньоне и Лос-Анджелесе, с друзьями в Нью-Йорке, посещая Манхэттен и Бродвей. Также он публиковал фотографии из различных галерей искусств. Помимо этого, в США актер играл в спектакле Chekhov in the Chelsea («Чехов в Челси») Александра Молочникова, который тоже проживает за границей. При этом в 2023 году он вернулся в страну на съемки, получив одну из главных ролей в фильме «Летучий корабль».

Фильм выйдет в прокат 21 марта. Он создан по мотивам советского мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году. По сюжету картины, в основе которой лежит народная сказка, царь собирается выдать дочь Забаву замуж за богатого и красивого наследника царевича Поля. Она выступает против решения отца, так как мечтает о браке по любви. После знакомства с простым матросом Иваном Забава понимает, что у нее возникли к нему чувства.

Молодому человеку тоже понравилась принцесса, с помощью обитателей волшебного леса он строит летучий корабль, чтобы улететь на нем с возлюбленной. Ивану предстоит сразиться с Полем, который использует темную магию. Зрителей ждет счастливый конец, как это часто бывает в сказках.

Режиссером фильма выступил 31-летний Илья Учитель, сын режиссера Алексея Учителя. Его отец стал генеральным продюсером проекта.

Как рассказывал Учитель-младший, «Летучий корабль» — это масштабная красочная картина про мечту. По его словам, во время работы над фильмом команда «с большим трепетом» отнеслась к советскому мультфильму Бардина и очень долго прорабатывали сценарий.

«Вложили современные смыслы, добавили захватывающих приключений, искрометного юмора и совсем немного темной магии, чтобы наверняка покорить сердце каждого зрителя», — говорил год назад в интервью «Российской газете» Учитель.

Он отметил, что, поскольку картина сказочная, в ней использовали большое количество графики. В фильме также звучит музыка Максима Дунаевского и Юрия Энтина, которая была и в советском мультфильме.

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