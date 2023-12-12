Отъезд из РФ, слухи о новом муже, фанат: как сейчас живет Ирина Пегова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ирина Пегова

Заслуженная артистка России Ирина Пегова прославилась благодаря роли Ольги в мелодраме Алексея Учителя «Прогулка». В настоящий момент она сыграла порядка 80 персонажей в российских фильмах и сериалах. Что известно о ее жизни и карьере?

Чем сейчас занимается Ирина Пегова

Ирина Пегова с 2006 года служит в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, где на сегодняшний день задействована в четырех постановках. Также артистка выступает в спектакле театра им. Маяковского «Таланты и поклонники».

Помимо театральной деятельности, Ирина Пегова активно продолжает карьеру киноактрисы. В 2023 году с ней вышли семь картин, в том числе фильмы «Шаляпин» и «Беспринципные в деревне». Артистка также сыграла Екатерину II Великую в сериале «Царская прививка», ради этой роли она перекрасилась из блондинки в брюнетку.

Пегова снимается еще в нескольких кинопроектах, премьера которых запланирована на 2024 и 2025 годы.

В конце ноября Ирина Пегова улетела из России на отдых. Артистка провела несколько дней на Мальдивах, о чем сама рассказала в социальных сетях. Актриса заявила, что оказалась «в раю», и опубликовала фотографии с отдыха. В настоящий момент она уже вернулась в Москву.

Что известно о личной жизни Ирины Пеговой

Пегова была замужем за коллегой Дмитрием Орловым, они поженились в 2005 году, а спустя шесть лет развелись. Артисты вместе воспитывают дочь Татьяну.

В октябре текущего года Ирина Пегова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце правой руки. Однако актриса опровергла KP.RU слухи о скором замужестве.

«Я люблю украшения и ношу кольца на любых пальцах без разбора. Это не имеет никакого отношения к замужеству», — объяснила она.

Артистка призналась, что у нее много поклонников, однако некоторые из них черезчур навязчивые. По словам актрисы, среди ее фанатов есть мужчина, который регулярно следит за ней, знает номер ее машины и адрес проживания.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Пегова

«Приезжает и просто звонит в дверь. А при встрече может сказать: „А давай с тобой встретим Новый год!“. Это довольно долго продолжается. И ничего с этим нельзя сделать. Мне кажется, все это не в рамках разумного. Это неприятно», — рассказала она 7days.ru.

Чем знаменита Ирина Пегова

Ирина Пегова в 2001 году окончила ГИТИС и была принята в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», где играла в спектаклях «Белые ночи», «Волки и овцы», «Война и мир. Начало романа» и других.

В 2003 году она сыграла первую главную роль в кино в фильме Алексея Учителя «Прогулка», где ее партнерами были актеры Евгений Цыганов и Павел Баршак. Картина имела фестивальный успех, в частности, была номинирована на главный приз ММКФ, кинофестиваля в Сиракьюсе и в Кливленде (США). Сама актриса получила премию национальной академии киноискусства «Золотой орел» и была отмечена призом фестиваля «Окно в Европу» за лучшую женскую роль.

В 2005 году она вновь исполнила главную роль в фильме Алексея Учителя «Космос как предчувствие» и снялась в украинском сериале «Подруга особого назначения», который был снят режиссером Анатолием Матешко по одноименному детективу Татьяны Устиновой. В 2008 году артистка появилась в украинской мелодраме «Не торопи любовь!» Максима Паперника.

Позднее она также сыграла в лентах «Зоя», «Пять невест», «Маша в законе», «Одинокие сердца», «Танкисты своих не бросают», «Экипаж», «Акушерка» и многих других.

В 2012 году Ирина Пегова получила звание заслуженной артистки РФ.

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