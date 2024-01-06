Отъезд из РФ, работа на Украине, срыв концерта: куда пропала Алика Смехова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алика Смехова

Актриса и певица Алика Смехова получила известность после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Алика Смехова

Актриса родилась в 1968 году в Москве в семье «Атоса» из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — актера Вениамина Смехова и театроведа Аллы Смеховой. При рождении будущую артистку назвали в честь матери, однако она выбрала себе сценический псевдоним, чтобы ее не путали с родительницей.

Алика Смехова окончила ГИТИС. Первую известность она получила как певица в 90-е годы. Среди ее песен наиболее знаменитым стал дуэт с певцом Александром Буйновым «Не перебивай». В 1999 году вышел ее альбом «Дикая утка», а в 2002-м она завершила свою музыкальную карьеру диском «Для тебя».

На экране Смехова впервые появилась в девять лет в «Ералаше». Позднее она снялась в фильме «Курьер», «Линия жизни» и «Тонкая штучка». Известность как к актрисе ей принесла роль Сони в ленте «Бальзаковский возраст, Или все мужики сво...». Затем она играла в сериалах «Дневник доктора Зайцевой», «Женский день», «Спасская» и других.

Чем сейчас занимается Алика Смехова

В 2020 году Алика Смехова присоединилась к труппе МХАТ имени Горького. Сейчас она выступает в российских городах со спектаклем «Дон Жуан. Нерассказанная история», а также задействована в съемках фильма «Домовенок Кузя» и сериала «Симон», премьера которых запланирована на вторую половину 2024 года.

В апреле прошлого года Алика Смехова дала два концерта в Израиле, после чего столкнулась с отменой концертов в Москве. Столичный клуб отказал артистке в проведении сольного выступления, сославшись на то, что было продано мало билетов, однако исполнительница посчитала эту версию сомнительной.

В декабре артистка приняла участие в праздничном шоу «Главный Новогодний Концерт» в Москве. Она вместе с Александром Буйновым исполнила на сцене хит «Не перебивай меня».

29 декабря 2023 года Алика Смехова сообщила в социальных сетях, что улетела из России с сыновьями. Они проводят каникулы на Кипре.

Как Алика Смехова относится к Украине и СВО

Алика Смехова после начала спецоперации заявила, что не может поверить в случившееся. Артистка призвала остановить происходящее. На настоящий момент соответствующая публикация в социальных сетях артистки отсутствует, больше она никогда не высказывалась на тему СВО.

Смехова не скрывает, что на Украине у нее живут друзья, более того, знаменитость неоднократно бывала в стране по рабочим вопросам. По ее словам, она ни разу не заметила на себе осуждающего взгляда.

«Я работала недавно на Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни ватником, ни москалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика», — заявила она MK.RU.

Алика Смехова также призналась, что не представляет свою жизнь вдали от родины.

«Родину не выбирают, я плохо представляю себя в отрыве от своей Родины. Мне, конечно, очень нравится ездить», — уточнила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алика Смехова

Что известно о личной жизни Алики Смеховой

В 17 лет артистка получила предложение руки и сердца от однокурсника Сергея Ливнева, а через год они официально зарегистрировали отношения. Брак продлился шесть лет. Причиной расставания послужило нежелание супруга заводить детей.

Вторым мужем Смеховой стал бизнесмен Георгий Беджамов. Они развелись спустя два месяца после росписи из-за того, что постоянно ругались. По словам артистки, ее не приняла семья супруга из-за национальности, на фоне скандалов у нее произошел выкидыш.

«Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: „Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет — мы расстаемся“», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Позднее на мероприятии артистка встретила мужчину по имени Николай. Они не поженились, но обвенчались, а в 2000 году стали родителями сына Артема. Спустя семь лет отношений Алика Смехова ушла из семьи с ребенком к новому избраннику. Имя возлюбленного артистка не раскрывает. Он оставил ее, когда исполнительница забеременела. Наследники носят фамилию матери, она воспитывает их одна.

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