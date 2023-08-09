Отец Жанны Фриске рассказал о заработках певицы в группе «Блестящие»

Фото: Ali Magomedov/Russian Look/Global Look Press

Жанна Фриске

Заработки Жанны Фриске росли соответственно ее популярности, рассказал ее отец Владимир Фриске (Копылов) в беседе с МК. По его словам, многие подарки дочери он хранит до сих пор.

С 1996 года по осень 2003 года Фриске являлась участницей «Блестящих», напомнил отец. По его мнению, участие в группе стало для Жанны отправной точкой карьеры. Она начинала в группе как хореограф, поскольку с детства занималась танцами. Позже стала полноценной участницей «Блестящих».

Тогда еще это только все начиналось. Я посмотрел по телевизору девочек: молоденькие, ресничками хлопают. Мне они понравились. Подумал, что ничего плохого в том, что Жанна будет петь с ними, нет, — вспомнил отец Фриске.

По его словам, тогда Жанна зарабатывала небольшие деньги. Когда она вышла в лидеры группы, продюсеры повысили ей гонорар. Старший Фриске отметил, что со временем певица уже смогла позволить купить себе машину, а позже и «хорошую квартиру», еще осталось и на ее ремонт.

Позже Жанна стала «большой звездой», без подарков она не приезжала к родителям. Ее отец до сих пор носит туфли, которые дочь купила ему в Лос-Анджелесе. У него остались и другие подарки певицы — первый дорогой телефон и первый компьютер. Владимир Фриске добавил, что дочь подарила маме на 60-летие машину.

Жанна Фриске сначала пела в группе «Блестящие», потом выступала сольно, снималась в кино и различных телешоу. Ей приписывали романы с самыми красивыми и богатыми мужчинами отечественного шоу-бизнеса, но она влюбилась в ведущего Первого канала Дмитрия Шепелева и родила от него сына в 2013 году. Жизнь Жанны Фриске оборвалась в 40 лет.