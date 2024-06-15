Отец Жанны Фриске рассказал о новом памятнике певице Отец Жанны Фриске сообщил, что уже есть новый эскиз памятника певице

Фото: NEWS.ru

Владимир Фриске

Пока семья певицы Жанны Фриске не собирается ставить ей новый памятник, сообщил корреспонденту NEWS.ru на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ» отец исполнительницы Владимир. Но он обязательно будет, подчеркнул родственник.

Я сначала поправлю здоровье. Уже есть эскиз, очень хороший, именно то, что мне хотелось, — поделился Владимир Фриске.

Он добавил, что не знает, вернется ли сестра Жанны Наталья в группу «Блестящие». Владимир Фриске отметил, что против не будет, хотя и не знает, сможет ли она повторить успех Жанны. Он добавил, что в этом сомневается, но видеть Наталью на сцене ему нравится.

По словам Владимира Фриске, его покойная дочь Жанна была спокойным человеком и не любила громких скандалов. Певица избегала плохих людей и эмоций.

Она всех любила, никогда не приветствовала ссоры, когда люди друг друга обзывают, ругаются, матерятся. Она тишину любила. Добрый человек была, это правда, — подчеркнул Владимир Фриске.

Ранее он признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки». Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Владимир Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.