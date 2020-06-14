Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется семейное наследство

Отец скончавшейся от рака Жанны Фриске заявил, что оформит всё семейное имущество на сына певицы Платона, когда он вырастет.
Всё оформим на Платона, сына Жанны. Ребёнок, когда вырастет, сможет заявить о своих правах на наследство, — отметил Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Отец артистки рассказал, что именно Платон помог пережить ему смерть дочери. Семейство верит, что им удастся наладить контакт с мальчиком.
Жалко, сейчас Платошки рядом нет. Надеюсь, что ещё увижу его. Очень скучаю. Я от него первые два месяца после смерти Жанны не отходил. Натравили, конечно, его на нас, — поделился мужчина.
Артистка скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с онкологией.
Ранее мать Жанны Фриске Ольга заявила, что Дмитрий Шепелев незаконно забрал сына Платона из их семьи и сбежал как трус. При этом он прихватил с собой документы на дом семьи Фриске в Подмосковье, долю в котором он позднее продал.
Женщина добавила, что они через суд добились встречи с Платоном. Им разрешено видеть мальчика полтора часа в месяц. Однако даже этому препятствует Шепелев. Отец певицы подчеркнул, что телеведущий делает это специально, чтобы ребёнок их забыл и больше с ними не общался, писал NEWS.ru.
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