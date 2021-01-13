Отец Жанны Фриске прокомментировал продажу Шепелевым доли в квартире певицы

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Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал данные о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев собирается избавиться от части квартиры артистки в центре Москвы.

В частности, Шепелев хочет продать долю сына Платона. Речь идёт о 1/3 просторной квартиры в Шмитовском проезде. Её стоимость, согласно предварительной оценке, может достигать 15 млн рублей.

По словам отца певицы, Шепелев хочет отобрать всё имущество Фриске и заработать на этом.

Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить — то, что ему совершенно не принадлежит, — отметил Владимир Борисович в беседе со StarHit.

Он также добавил, что пока не собирается выкупать долю внука. Сейчас родители певицы никого не пускают в квартиру и ждут, когда ребёнок вырастет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына, появившегося в отношениях с певицей Жанной Фриске, показал, как мальчик играет на пианино.

Видеозапись разлетелась по соцсетям, и подписчики восхитились талантом Платона, выразив надежду, что он пойдёт по стопам матери.