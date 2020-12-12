Отец Жанны Фриске предостерёг семью Анастасии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/3c5fb6e8-3c6e-11eb-813f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

68-летний Владимир Копылов, похоронивший не справившуюся с онкологией дочь, певицу Жанну Фриске, предостерёг родственников тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк от обращений к колдунам, которые якобы помогают излечиться больным артистам.

Как узнал Копылов, частая гостья телешоу Анна Калашникова нашла для больной раком Анастасии Заворотнюк особого врача-психолога, который поможет ей победить онкологию. Владимир не разделяет такого оптимизма и уверен, что колдуны только вытащат деньги из семьи.

Двести, триста процентов — это афера! И могу сказать, что все эти люди — просто мошенники, которые не помогают. Я через всё это прошёл, когда болела Жанна. На меня выходили десятки целителей, психологов и экстрасенсов, — признался Копылов, слова которого приводит Cosmopolitan.

Отец Жанны Фриске рассказал, что однажды поверил экстрасенсу из Оренбургской области, который заверил, что мог бы спасти Наталью Гундареву. Владимир пустил этого мужчину в свой дом, колдун даже жил некоторое время в семье, но вскоре Копылов понял, что перед ним мошенник.

Когда я это понял, хотел отколотить. Потом подумал и решил его не трогать. Купил билет, выпустил из дома и отправил домой. В то время мы во всё верили, кто бы что ни предлагал. Неприятно, что на проверку они оказывались обыкновенными шарлатанами, — с горечью сообщил отец Фриске.

В такую же ситуацию, по мнению Копылова, попал и кубинский лидер Уго Чавес. Он отметил, что «даже кубинская медицина, которая считается лучшей во всём мире в борьбе с онкологией, не помогла. А психологи, экстрасенсы и целители — всё это сказки».

Ранее Копылов заявил, что Сергея Соседова нужно поставить на место. Новый скандал произошёл на шоу «Суперстар. Возвращение». Критик пожаловался руководству НТВ на ведущую программы Лолиту Милявскую, сообщал NEWS.ru.