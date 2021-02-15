Отец ЮрКисса рассказал, за что Путин наградил его сына орденом

https://static.news.ru/photo/7cf5239a-6fb4-11eb-82f2-96000091f725_660.jpg Владимир Киселев Фото: Михаил Александров/ТАСС

Музыкальный продюсер и бизнесмен Владимир Киселёв, которому принадлежит «Русская медиа группа», прокомментировал награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени своего 23-летнего сына Юрия, выступающего под псевдонимом ЮрКисс.

Человек провёл мероприятия в Крыму, в Донецке, в Луганске, участвовал в возрождении храма, проводил мероприятия, которые приурочены ко Дню Победы, в Сирии, — рассказал Киселёв в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Он напомнил, что награды от российского лидера не предоставляют за просто так. Продюсер подчеркнул, что не стоит читать, что на эту тему пишут в Сети, поскольку «Интернет — это помойка».

Сам ЮрКисс рассказал, что выступал в Донецкой и Луганской народных республиках, в Крыму, участвовал в организации благотворительных гуманитарных конвоев для ДНР и ЛНР, а также организовывал выступления в День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии и принимал участие в восстановлении и реконструкции православных храмов. Певец подчеркнул, что горд быть частью команды, которая организовала эти мероприятия. ЮрКисс отметил, что это не только его заслуга. Он поблагодарил президента Путина.

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий не оставил награждение ЮрКисса без внимания. Он считает, что награду нужно было отдать рэп-исполнителю Моргенштерну, который, по мнению Паука, пользуется популярностью у детей и имеет миллионные просмотры.

Как писал NEWS.ru, актёр Леонид Ярмольник посчитал награждение ЮрКисса ошибкой, поскольку не следовало давать орден 23-летнему молодому человеку, который не совершил подвигов и никого не спас. Сам Ярмольник отказался от званий заслуженного и народного артиста и заявил, что «у артиста в первую очередь должно быть имя».