Отец Валерия Меладзе рассказал, почему отдал деньги мошенникам

Отец певца Валерия Меладзе Шота рассказал, почему отдал деньги мошенникам. Женщина, представившаяся его племянницей, втёрлась в доверие к пожилому мужчине слезами, передаёт «МК».

Она плакала так, что казалось, мы с женой сами заплачем, — рассказал 87-летний Меладзе-старший.

В трубке он услышал голос, похожий на голос племянницы Натальи. Далее кошмарной ситуации было не избежать. Сейчас, когда уголовное дело ушло в руки полиции, Шота признаётся, что даже не рассмотрел «курьера», забравшего деньги.

Сколько лет живём, не сталкивались с подобным. Полицейские обнадёжили, что будут искать. Пока не могу никого узнать на тех фотографиях, что они показали, — добавил он.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина представилась племянницей и заявила, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и что теперь ей грозит тюремное заключение. Лжеродственница отметила, что находится в полиции, и передала трубку «старшему следователю», а тот «уверенным голосом» подчеркнул, что для освобождения девушки нужен 1 млн рублей.

У родителей Меладзе таких денег не было, поэтому с «полицейским» удалось договориться на 300 тысяч. Пожилые люди завернули деньги в постельное бельё с полотенцем и отдали неизвестному мужчине, подъехавшему к их коттеджу. Сразу после «сделки» Шота Меладзе позвонил родным. Выяснилось, что с племянницей всё в порядке.