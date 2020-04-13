Отец Орбакайте не может попасть в Москву из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8064a78e-7d8a-11ea-b0ca-fa163e074e61_660.jpg Миколас Орбакас Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Первый муж певицы Аллы Пугачёвой и отец исполнительницы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас, проживающий в Литве, оказался не в состоянии приехать к родным в Москву. Он и его супруга собирались приехать в российскую столицу, однако их планы разрушила пандемия коронавируса. Орбакас в настоящее время находится на карантине, о чём он сам сообщил в разговоре с журналистами.

По словам отца Орбакайте, в Литве сейчас закрыто «всё, что можно», даже банки. Первый муж Примадонны вместе с супругой Мариной находится на карантине. В Литве, как отметил Орбакас, всех заставляют сидеть по домам, однако за нарушение режима никого не штрафуют и не арестовывают. Кроме того, местные власти во время карантина сохраняют для граждан выплаты 80% зарплаты.

Как отметил Миколас Орбакас, в последнее время они с женой редко бывали в Москве. Однако весной 2020 года хотели навестить живущих в России родных. Отец популярной певицы признался, что раньше у него было много работы и он не очень «рвался» часто общаться с детьми и внуками.

А теперь только и жду, когда же они появятся. На старости лет хочется, чтобы все родные были в кучке. Думал на юбилей что-то устроить, всех собрать. Но этот коронавирус спутал все планы. Никто не ожидал, что так быстро нагрянет конец света, — цитирует Орбакаса «Экспресс газета».

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