https://static.news.ru/photo/89550cea-5ccd-11ea-97d2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отец телеведущей Юлии Началовой Виктор поделился, что не понимает излишнюю популярность его дочери после её смерти. Он также признался, что этот ажиотаж «убивает его семью и близких. Об этом сообщил портал «Невские новости».

Виктор Началов отметил, что, до сих пор, на могиле дочери много цветов. Он добавил, что Юлия Началова стала для многих, после смерти, кумиром. Хотя при жизни телеведущая не была так популярна и иногда не могла найти работу.

Виктор Началов также сообщил, что родственники Юлии будут бороться за то, чтобы в СМИ была только правда и только хорошее о телеведущей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что художник Никас Сафронов получил заказ на создание иконы с ликом Юлии Началовой. Он признался, что некоторые фанаты телеведущей считают её святой и предлагали канонизировать Юлию Началову.