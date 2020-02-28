Отец Дмитрия Марьянова Юрий подал иск в Савёловский суд столицы к невестке Ксении Бик и внуку Даниилу. Причиной спора является наследство, которое родственники актёра не могут поделить уже три года.
Первое заседание состоится в апреле. Юрий Марьянов намерен доказать, что именно он должен получить трёхкомнатную квартиру в центре столицы, дачу сына и деньги,
Ксения Бик, вдова Марьянова, отказывается комментировать ситуацию, но до этого она заявляла, что намерена оставить квартиру себе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие назвало новую причину гибели Дмитрия Марьянова в Подмосковье. Актёр мог умереть от удара в живот.
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