https://static.news.ru/photo/17f6de38-5a99-11ea-aea8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/Global Look Press

Отец Дмитрия Марьянова Юрий подал иск в Савёловский суд столицы к невестке Ксении Бик и внуку Даниилу. Причиной спора является наследство, которое родственники актёра не могут поделить уже три года.

Первое заседание состоится в апреле. Юрий Марьянов намерен доказать, что именно он должен получить трёхкомнатную квартиру в центре столицы, дачу сына и деньги, сообщает StarHit.

Ксения Бик, вдова Марьянова, отказывается комментировать ситуацию, но до этого она заявляла, что намерена оставить квартиру себе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие назвало новую причину гибели Дмитрия Марьянова в Подмосковье. Актёр мог умереть от удара в живот.