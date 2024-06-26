Отец Майкла Джексона признался, что знал о скорой смерти сына Отец Майкла Джексона опасался передозировки у своего сына в 2009 году

Фото: Sven Hoogerhuis/Global Look Press

Майкл Джексон

Отец американского певца Майкла Джексона Джо признался другу семьи, что опасался передозировки от лекарств у своего сына за месяц до его смерти в 2009 году, пишет Daily Exspress. По словам мужчины, он мог бы спасти поп-короля, но адвокаты запретили ему приближаться к музыканту. Об опасениях Джо Джексона стало известно в 15-ю годовщину смерти исполнителя.

Адвокат Брайан Окссан, который долгое время был юридическим советником семьи Джексонов с 1980-х годов, поделился предположением, что Джо Джексон мог был бы единственным, кто достучался бы до Майкла и спас ему жизнь. Однако в последний месяц жизни певец держался подальше от всех и никого к себе не подпускал, — говорится в сообщении.

Сообщается, что за несколько недель до смерти Джексона отец во время кратковременной встречи с ним в отеле Beverly Hills предупредил его о возможных проблемах с бесконтрольным приемом лекарственных препаратов и посоветовал лечь в клинику. Однако артист полностью доверял лечащему врачу Конраду Мюррею и не слушал родственников.

После той встречи Джо позвонил адвокату и сказал: «Брайан, он не выживет. Они убивают его. Я знаю, ему нужна помощь... он умрет. Я просто знаю это. У него не все в порядке, Брайан. Он умрет», — приводит издание показания свидетелей.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в своем особняке в Лос-Анджелесе менее чем за три недели до своего нового шоу. Он скончался от остановки сердца, вызванной передозировкой смеси снотворного и расслабляющего лекарственных средств, отмечает издание.

Ранее обвинительница американского финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Сьоберг рассказала, что певец Майкл Джексон посещал особняк сутенера во Флориде. Опубликованные судебные документы подтверждают, что Джексон оказался в «списке Эпштейна». Сьобер дала показания против Джексона еще в мае 2016 года.