Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бедрос Киркоров не оплатил восемь штрафов ГИБДД. Общая сумма составила шесть тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Отмечается, что штрафы были выписаны в Новгородской области, Подмосковье и других городах. Автомобиль отца Киркорова попадал под камеры видеофиксации. Сумма каждого штрафа в отдельности не превышает 2 тысяч рублей.

NEWS.ru писал ранее о заявлении Бедроса Киркорова касательно властей Болгарии. Мужчина объяснил, почему они враждебно настроены к России.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях