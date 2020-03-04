Бедрос Киркоров не оплатил восемь штрафов ГИБДД. Общая сумма составила шесть тысяч рублей. Соответствующая информация
Отмечается, что штрафы были выписаны в Новгородской области, Подмосковье и других городах. Автомобиль отца Киркорова попадал под камеры видеофиксации. Сумма каждого штрафа в отдельности не превышает 2 тысяч рублей.
NEWS.ru писал ранее о заявлении Бедроса Киркорова касательно властей Болгарии. Мужчина объяснил, почему они враждебно настроены к России.
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