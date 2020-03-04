https://static.news.ru/photo/d31ac8b4-5e13-11ea-a644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бедрос Киркоров не оплатил восемь штрафов ГИБДД. Общая сумма составила шесть тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Отмечается, что штрафы были выписаны в Новгородской области, Подмосковье и других городах. Автомобиль отца Киркорова попадал под камеры видеофиксации. Сумма каждого штрафа в отдельности не превышает 2 тысяч рублей.

NEWS.ru писал ранее о заявлении Бедроса Киркорова касательно властей Болгарии. Мужчина объяснил, почему они враждебно настроены к России.