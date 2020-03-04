https://static.news.ru/photo/557e081c-5e22-11ea-a999-fa163e074e61_660.jpg Бедрос Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Бедрос Киркоров, объявленный в розыск из-за восьми штрафов ГИБДД, прокомментировал этот скандал.

По словам артиста, он уже давно не водит машину. У него есть водители, фамилии которых вписаны в страховку и другие документы на автомобиль.

Моя фамилия не фигурирует в документах на автомобиль. Это какая-то бодяга, — заявил музыкант в разговоре с телеканалом «360».

Он подчеркнул, что на нём числится только одна машина, которую водит его жена. При этом никакие штрафы на их домашний адрес не приходили. Возможно, это ошибка сотрудников ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, за матерью Анастасии Заворотнюк, 76-летней Валентиной Борисовной, числятся 332 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Роскошной иномаркой Porsche Panamera пользуются и другие члены звёздной семьи, но штрафы приходят только её владелице.