Отец Киркорова бросил молодую подругу и нашел другую Бедрос Киркоров завел отношения с племянницей летчика Маресьева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

У 91-летнего отца певца Филиппа Киркорова народного артиста России Бедроса Киркорова появилась новая возлюбленная, пишет KP.RU. Певец бросил подругу Олесю, которая выполняла роль его сиделки, и завел отношения с 57-летней племянницей легендарного летчика Алексея Маресьева. Родные Киркорова-старшего называют женщину заботливой и чуткой.

Как сообщает издание, в прошлом году Киркоров развелся с женой Людмилой после 25 лет брака. После этого рядом с мужчиной появилась 43-летняя сиделка Олеся, с которой они прожили под одной крышей почти год. Друзья пары говорили, что женщина надеялась на брак с пожилым музыкантом. Однако в их отношениях произошел конфликт, Киркоров попросил Олесю уехать.



Как рассказали близкие, Киркорову-старшему показалось, что сиделка недостаточно внимательна. Теперь место рядом с пенсионером заняла другая женщина. Члены семьи надеются, что отношения с ней сложатся более удачно.

В декабре 2023 года Филипп Киркоров признался, что состояние здоровья его отца оставляет желать лучшего. На фестивале «Песня года — 2023» артист отметил, что врачи из института Вишневского в очередной раз спасли жизнь отца.

Ранее сообщалось, что Бедросу Киркорову может потребоваться новая операция на сердце. Врачи диагностировали у артиста стеноз аортального клапана.