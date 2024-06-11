Отец Фриске впервые рассказал, что Шепелев помешал лечению певицы Отец Фриске Копылов обвинил Шепелева в срыве лечения певицы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев

Отец российской певицы Жанны Фриске Владимир Копылов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что супруг ее дочери Дмитрий Шепелев прервал эффективное лечение артистки. По словам мужчины, у Жанны был шанс на выздоровление.

Сделали первые уколы, у нее сразу начались улучшения. Врач посмотрел снимок головного мозга, опухоль начала распадаться частями. До этого большая была, больше куриного яйца, а тут уже маленькими очагами. Она уже начала ходить, общаться, шпагат делать, — рассказал Копылов.

Однако, продолжил отец певицы, по инициативе Шепелева лечение Фриске прекратили. Копылов объяснил, что телеведущий отвел супругу к другому врачу, где состояние Жанны стало ухудшаться.

Отец Фриске также отметил, что ее бывший супруг настраивает внука Платона против близких. Мальчику якобы рассказали, что семья артистки украла у него деньги, а бабушка, мать певицы, вовсе умерла. Копылов сказал, что такое могут сказать только люди «без стыда и совести».

Кроме того, Копылов сообщил, что сотрудникам морга, где после смерти находилось тело Жанны Фриске, предложили миллион рублей за ее фотографии. Мужчина уточнил, что работники учреждения отказались делать снимки.